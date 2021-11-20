Son dakika: Üçlü savunma mı dörtlü savunma mı? Vitor Pereira kararını verdi! Mesut Özil sürprizi...

MURAT ÖZBOSTAN: 'EN STRESLİ EN GERİLİMLİ DERBİSİ OLACAK'

'2021'in bitmesine sayılı günler kala, yarın gece çok önemli bir G.Saray-F.Bahçe maçı oynanacak. Özellikle F.Bahçe açısından birçok şeyi beraberinde getirecek bir derbi. G.Saray için aynı şeyleri düşünmüyorum, sonucu ne olursa olsun büyük ağır yaralar, travmalar yaşayacaklarına inanmıyorum. Ama bu demek değil ki G.Saray da bu tarihi derbiye rahat bir şekilde hazırlanıyor.