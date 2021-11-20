Teşkilat dizisine "Squid Game" benzetmesi! 23. bölümdeki satranç sahnesi çok konuşulacak...

Son dönemin en çok izlenen ve beğenilen Netflix dizisi Squid Game bu kez bir Türk dizisiyle gündeme taşındı. Teşkilat isimli yapımın yarın yayınlanacak bölümüne ilişkin fragmanda dizide yer alan bir satranç sahnesi izleyicilere Squid Game'i hatırlattı.
TEŞKİLAT DİZİSİNE "SQUİD GAME" BENZETMESİ
Her hafta Pazar günü izleyenlerini TRT1 ekranlarına kilitleyen aksiyon dolu yapım Teşkilat 21 Kasım'da yayınlanacak 23. Bölüm fragmanıyla çok konuşuldu.
Yapımın yeni bölüm 2. Fragmanında Zehra ve Serdar'ın kılık değiştirerek gizli bir yapılanmanın içine sızdığı görülürken burada yer alan özel partide kişiler bir satranç oyununda karşı karşıya geliyor.
Oyunda yenilen piyonların öldürüldüğü anlar dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırırken fragmanda yer alan bu sahne milyonarın aklında "Squid Game" benzetmesine neden oldu.
Oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu gibi birbirinden ünlü oyuncuları barındıran yapım aksiyon sahneleriyle de izleyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.
İşte Squid Game benzetmesiyle gündeme taşınan Teşkilat 23. Bölüm fragmanı;Teşkilat 23. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Bölüme damga vuracak kan donduran sahne...