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Giriş Tarihi: 20.11.2021 13:24

Teşkilat dizisine "Squid Game" benzetmesi! 23. bölümdeki satranç sahnesi çok konuşulacak...

Teşkilat dizisine Squid Game benzetmesi! 23. bölümdeki satranç sahnesi çok konuşulacak...

Netflix’in son dönemdeki en çok izlenen popüler dizisi Squid Game, TRT1’in Teşkilat dizisinde de konu edindi. Dizinin 23. Bölümünde yer alan satranç sahnesi izleyenleri tarafından Netflix dizisi Squid Game’e benzetildi. 21 Kasım akşamı yayınlanacak olan yapımın bu bölümü şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Türk yapımı Teşkilat 23. Bölüm fragmanında Squid Game dizisini hatırlatan o sahne ve detaylar…

Son dönemin en çok izlenen ve beğenilen Netflix dizisi Squid Game bu kez bir Türk dizisiyle gündeme taşındı. Teşkilat isimli yapımın yarın yayınlanacak bölümüne ilişkin fragmanda dizide yer alan bir satranç sahnesi izleyicilere Squid Game'i hatırlattı.

TEŞKİLAT DİZİSİNE "SQUİD GAME" BENZETMESİ

Her hafta Pazar günü izleyenlerini TRT1 ekranlarına kilitleyen aksiyon dolu yapım Teşkilat 21 Kasım'da yayınlanacak 23. Bölüm fragmanıyla çok konuşuldu.

Yapımın yeni bölüm 2. Fragmanında Zehra ve Serdar'ın kılık değiştirerek gizli bir yapılanmanın içine sızdığı görülürken burada yer alan özel partide kişiler bir satranç oyununda karşı karşıya geliyor.

Oyunda yenilen piyonların öldürüldüğü anlar dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırırken fragmanda yer alan bu sahne milyonarın aklında "Squid Game" benzetmesine neden oldu.

Oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu gibi birbirinden ünlü oyuncuları barındıran yapım aksiyon sahneleriyle de izleyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Teşkilat 23. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Bölüme damga vuracak kan donduran sahne...

İşte Squid Game benzetmesiyle gündeme taşınan Teşkilat 23. Bölüm fragmanı;

Teşkilat 23. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Bölüme damga vuracak kan donduran sahne...

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Teşkilat dizisine "Squid Game" benzetmesi! 23. bölümdeki satranç sahnesi çok konuşulacak...
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