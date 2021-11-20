TOKİ 2021 konut projeleri başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvuru yapılacak? TOKİ Toplu konut başvuru tarihleri!

5 MİLYON VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPTIK

TOKİ olarak bugüne kadar 5 milyon vatandaşı ev sahibi yaptıklarını kaydeden TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "81 il ve ilçelerimizde yatay mimari anlayışından ödün vermeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal konut projelerimiz ile piyasa koşullarında konut sahibi olamayan vatandaşlarımız, TOKİ güvencesinde sağlıklı ve nitelikli konutlara, az peşinat ve uzun vadelerle sahip olabiliyor" dedi. 50 ve 100 bin sosyal konut projelerinde inşaatların hızla devam ettiğinin altını çizen Bulut, "Bir taraftan da biten konutların teslimlerine başladık. Bu yıl içinde 68 bin 298 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar da yaklaşık 17 bin konutun ihalesini yapacağız. İlk 10 ayda da 51 bin 752 konutun satışı yapıldı" diye konuştu.