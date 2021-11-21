ALES saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? 2021 ALES sınavı kaç dakika, ne kadar sürüyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Lisansüstü öğrenime devam etmek isteyen ya da akademik kariyer düşünen pek çok kişinin girdiği ALES sınavı 2021 yılında son kez düzenleniyor. Sınavın süresi ile başlangıç ve bitiş saatleri ALES saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek gibi sorularla inceleniyor. 2021 ALES sınavı kaç dakika, ne kadar sürüyor? İşte ÖSYM'nin yaptığı son açıklamalar ışığında sınava ilişkin merak edilenler.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ALES sınavı, 21 Kasım 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.