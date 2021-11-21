ALES saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? 2021 ALES sınavı kaç dakika, ne kadar sürüyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Lisansüstü öğrenime devam etmek isteyen ya da akademik kariyer düşünen pek çok kişinin girdiği ALES sınavı 2021 yılında son kez düzenleniyor. Sınavın süresi ile başlangıç ve bitiş saatleri ALES saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek gibi sorularla inceleniyor. 2021 ALES sınavı kaç dakika, ne kadar sürüyor? İşte ÖSYM'nin yaptığı son açıklamalar ışığında sınava ilişkin merak edilenler.
ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
ALES sınavı, 21 Kasım 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES SAAT KAÇTA BİTİYOR VE SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
ALES sınavı 150 dakika sürüyor. 10.15'te başlayan ALES sınavı saat 12.45'te bitecek.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları daha önce paylaşılan takvime göre 16 Aralık 2021'de açıklanacak. ALES/3 sonuçları açıklandığında detaylar ve sonuç görüntüleme ekranı sabah.com.tr'de yer alacak.
ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM'nin daha önce gerçekleştirdiği sınavlar göz önüne alındığında sınav sorularının aynı gün içerisinde ya da sınavdan bir kaç gün sonra açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili ayrıntı geldiğinde haberimize eklenecek.