Ateşten gömlek

Aslan evinde 52 bin taraftarı önünde kazanıp liderlik yarışından kopmamak için sahaya çıkıyor F.Bahçe'de ise çalkantılı süreçten çıkmak için en iyi yol derbi zaferi. Hafta boyunca Pereira, G.Saray'ın tüm eksilerini oyuncularına ezberletti. Kanarya galip gelip ayağa kalkmak istiyor
1- MİLLİ takımlara en çok oyuncu gönderen kulüp olan Galatasaray, milli arayı boş geçmedi. Bursaspor ile hazırlık maçı oynayarak takımı gören Fatih Terim ayrıca bu maçta Oğulcan Çağlayan'ı sağ bekte deneyerek Boey'in yokluğunda bu bölgede alternatif isim yarattı.. 2- SACHA Boey ve Arda Turan dışında sarıkırmızılıların eksik oyuncusu bulunmuyor. 52 bin taraftarının Nef Stadı'nı doldurması beklenirken, teknik heyet bu durumu dikkate alarak hücum ağırlıklı derbi stratejisi belirledi. 3- AVRUPA Ligi'ndeki grup maçlarına ve Beşiktaş deplasmanına Taylan'la başlayan Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde ise tek ön liberoBerkan'ı kullanmaya karar verdi. 4- MİLLİ Takım'da forvet arkasında oynayan Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe karşısında da bu pozisyonda görev yapabilir. Teknik heyetin stratejileri arasında ileri uçta Mohamed ve gerisinde ise Halil'in oynaması var. 5- AĞRILARI olan Morutan yerine derbi planları Sofiane Feghouli üzerine kuruldu. Büyük maç tecrübesine güvenilen Cezayirli yıldız,Aslan'ın saha içi lideri olacak. 6- FATİH Terim hafta boyunca oyuncularına duran top çalışması yaptırdı. Bu sezonkornerden golü olmayan sarı-kırmızılılar, kornerden kritik goller yiyen rakipleri Fenerbahçe'ye özel, duran top setleri hazırladı. 7- F.BAHÇE kalesini koruyacak olan genç file bekçisi Berke Özer'in yan ve havatop zafiyeti, video-analizlerleoyunculara gösterildi. Bu eksiğin üzerine gidilmesi istendi... 8- SARI-KIRMIZILILAR skoru erken bulması halinde derbinin 2. yarısında Kerem'i forvet olarak kullanmanın planlarını yapıyor. Terim,Kerem'in çabukluğuyla rakip stoperlerindengesini bozacağını düşünüyor. 9- BİR yıldır olduğu gibi sarı-kırmızılı takım yine maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girmedi. Oyunculargeceyi evlerinde aileleri ile geçirdi ve derbi mücadelesinin stresinden uzak tutuldu. 10- FLORYA gibi Aslantepe de derbi havasına girdi. Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, oyunculara moral için F.Bahçe derbisinin galibiyet primini 4 milyon TL olarak belirledi
Volkan DEMIR
SAMANDIRA
Üçlü savunmadan vazgeçmeyecek
1- FENERBAHÇE, milli ara dolayısıyla derbi hazırlıklarına tam kapasite olarak perşembe gününden itibaren başlayabildi. Teknikdirektör Vitor Pereira, tam kadroile çalışmalara az zaman ayırabilirkenkısa süreçte isteklerini aktardı. 2- DERBİ idmanlarına takımın en önemli üç ismi Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia katılamadı. Sakatlıkları bulunan bu üçlünün dışında NazımSangare ve Tisserand'ın sakatlıklarının düzelmesi ise sevinç yarattı. İki oyuncu da derbiye hazır durumda... 3- F.BAHÇE'DE hafta boyu üzerine titrenen isim genç file bekçisi Berke Özer'di. Cuma akşamı Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana Berke'nin çıkmaması teknik heyetin yüreğini hoplatırken oyuncunun durumunun iyiye gitmesi moralleri düzeltti. 4- BERKE Özer, derbi öncesindeki son yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı ve bugünkü Galatasaray maçında ilk 11'deki yerini alabilecek. Teknik direktör VitorPereira ve kurmayları, 21 yaşındaki kaleciyizorlu mücadeleye hazırlamak adına özel birmental program uyguladı. 5- DURUMU en çok merak edilen isim olan Mesut Özil, derbi öncesi takımına sahip çıktı. Yaptığı konuşmada "Taraftarımıziçin kazanacağız" diyerek motivasyonunu gösterirken ilk 11'de yer bulmasa bile takım halinde galibiyete odaklandıklarını herkese gösterdi. 6- BAŞKAN Ali Koç, milli arada Samandıra'ya çıkarma yaptı. Teknik direktör Vitor Pereira ile görüşen başkan Koç, sistem konusundadaha esnek olunmasını istedi. Başkan, oyunculara da bu ziyaretinde moral verdi. 7- PEREIRA hafta başı hem üçlü hem dörtlü savunma planına göre denemelerini yaptı. Hafta boyu antrenmanlardan çıkardığımız sonuç, Portekizli çalıştırıcının üçlü savunma ile derbiyebaşlama ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde. 8- ANCAK Pereira maç içinde Kayseri karşısında olduğu gibi yine dörtlüye dönebilir. Portekizlihocanın santrfordaki tercihi ise hızındandolayı Mergim Berisha olacak. 9- SERDAR Dursun ise skorun gidişatına göre ikinci yarıda görev alacak. Fenerbahçe'de cezası biten Osayi Samuel bu maçta forma giyebilecek. 10- FENERBAHÇE'DE bu mücadele için ekstra bir prim açıklanmadı. Yönetim, futbolculardan kötü gidişatı G.Saray'ı evinde yenerek düzeltmesini bekliyor.
EZELİ REKABETTE 394. RANDEVU
G.Saray ile F.Bahçe arasındaki ezeli rekabette 394. mücadele bugün 19.00'da NEF Stadı'nda oynanacak. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 146 kez gülerken, 125 maç ise G.Saray'ın üstünlüğü ile sona erdi. İki takım 122 müsabakadaise sahadan beraberlikle ayrıldı. F.Bahçe 393 maçta rakip kaleye toplam 536 gol gönderirken, sarı-kırmızılılar ise 489 golle yanıt verdi.
HALİL UMUT MELER'IN İKİNCİ 'EZELİ' SINAVI!
122. Süper Lig maçında derbiyi yönetecek olan Halil Umut Meler, daha önce iki takım arasında 23 Şubat 2020'de oynanan ve G.Saray'ın 3-1 kazandığı mücadelede düdük çalmıştı. Meler'inyönettiği 19 karşılaşmadaF.Bahçe 12 kez galip gelirken, 3mağlubiyet aldı. G.Saray ise 35yaşındaki hakem ile 13 maçta 11defa kazandı, 1 kez mağlup oldu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. 4. hakem ise Erkan Özdamar olacak.
ASLAN 4 YILDIR YENİLMİYOR
SARI-KIRMIZILILAR ezeli rekabette son 4 yılda rakibine mağlup olmadı ve derbilere damga vurdu. 23 Nisan 2017'de oynanan karşılaşmayı Kanarya 1-0 kazanırken sonrasında oynanan 8 derbide 2 kez G.Saray güldü, 6 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Cimbom ayrıca yıllarca süren Kadıköy galibiyet hasretini de bu süreçte noktaladı.
LİGDE KANARYA ÇOK FARKLI
SÜPER Lig tarihinde 128 kez karşı karşıya gelen iki takımın maçlarında en çok gülen taraf Fenerbahçe oldu. Kanarya bu karşılaşmalarda 50 galibiyetle rakibini geride bırakırken, sarı-kırmızılılar ise 35 defa sahadan zaferle ayrıldı. İki takım arasındaki 43 mücadele ise eşitlikle sona erdi.