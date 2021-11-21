Derbi sonrası Fenerbahçe’den Galatasaray’a ’Squid Game’ göndermesi!

Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4'de Miguel Crespo'nun attığı golle 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin ilk golünü Mesut Özil atarken Galatasaray'ın golünü ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe'de 83'te Marcel Tisserand ile 90+6'da Fenerbahçe'nin 2. golünden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Karşılaşma öncesinde Galatasaray tribünlerinde kareografi gösterisi yapıldı. Son dönemde dünyaca ünlü dizi olan Squid Game'den esinlenen Galatasaraylı taraftarlar, "Hazırsanız başlayalım. Oyuncu 1907 elendi" yazılı 3 boyutlu bir kareografi yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp maçın ardından yaptığı paylaşımla Nef Stadyumu'ndaki kareografiye gönderme yaptı.
"1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti."