Hafta sonu elektrik kesintileri listesi ve kesintilerin süresi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından son dakika olarak duyuruldu. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde bugün kısa ve uzun süreli kesintiler meydana gelecek. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuyla araştırılan kesintiler AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile yayınlandı. İşte bugün İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler, mahalleler ve merak edilenlerin yanıtı!

21 KASIM AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 8059316



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah BOYALIK, KUFALI sk bölgelerinde 21/11/2021 09:00:00 - 21/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

