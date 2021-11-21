Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika elektrik kesintileri: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile İstanbul’da elektrik kesintisi olan ilçeler
Giriş Tarihi: 21.11.2021 12:25

Son dakika elektrik kesintileri: AYEDAŞBEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile İstanbul’da elektrik kesintisi olan ilçeler

Son dakika elektrik kesintileri: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile İstanbul’da elektrik kesintisi olan ilçeler

Pazar sabahı elektrik kesintisiyle güne başlayan vatandaşlar, elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek için AYEDAŞBEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı hakkında araştırma yapıyor. Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir gibi sorularla araştırılan kesinti saatleri, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan duyurularla yanıt buluyor. İşte son dakika elektrik kesintileri listesi ve kesintilerden etkilenecek ilçeler ve mahalleler.

Hafta sonu elektrik kesintileri listesi ve kesintilerin süresi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından son dakika olarak duyuruldu. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde bugün kısa ve uzun süreli kesintiler meydana gelecek. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuyla araştırılan kesintiler AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile yayınlandı. İşte bugün İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler, mahalleler ve merak edilenlerin yanıtı!

21 KASIM AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 8059316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah BOYALIK, KUFALI sk bölgelerinde 21/11/2021 09:00:00 - 21/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026492

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BELDE sk bölgelerinde 21/11/2021 09:00:00 - 21/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8058372

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, AKÇAM, AMBER, AYDEMİR, BAYSAL, DEMİRKAYA, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SARIÇAM, TERMAL, UFUKHAN, YILDIRIM BEYAZIT, YİĞİTLER, ÖZEL, ÖZENİR, ŞEFAAT, ŞERİF, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜNEYSU, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, SÜHA, YAKACIK sk / MAVİGÖL mah DELFİN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 21/11/2021 09:00:00 - 21/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086367

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah VİZE sk bölgelerinde 21/11/2021 12:00:00 - 21/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8079432

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 21/11/2021 00:01:00 - 21/11/2021 04:01:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8075328

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CANDARLI, HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, CAMİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, YILDIRIM BEYAZIT, ÇETİN, İSTİKLAL sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇALIŞLAR sk / YAKUPLU mah 46. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 109., 2., 5., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 84., 85., 86., 87., 88., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., ABDİ İPEKÇİ, GAZİ ABDULLAH ANADOLU, MARMARA, PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 109., 28., 31., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, ORKİDE, PEYAMİ SAFA, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 21/11/2021 02:00:00 - 21/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8075318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BONCUK, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), MEŞRUTİYET, SANAYİ, ÇAKIL sk bölgelerinde 21/11/2021 09:00:00 - 21/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8063463

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.BİLLUR, ALPTEKİN, BARBAROS, BAYBURT, BERRAK 1, BOSTAN, DEREBOYU 1, ER, FETİH, GÖKTAŞ, KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, KOCASİNAN 5., KOCASİNAN 6., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MİNİK, MİTHATPAŞA 1, MİTHATPAŞA 7., TEKEL, TEVFİK FİKRET, ZEKİ MÜREN, ÇAMLIDERE, ÖNDER 1, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 21/11/2021 01:00:00 - 21/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8084323

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah TAŞKIN sk / ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, BAĞDAT, ELMALI, FATİH, KANDİLLİ, MANAVGAT, MİMARSİNAN 1, SERİK, TEPECİK sk bölgelerinde 21/11/2021 01:00:00 - 21/11/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8084324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK, ÇEŞME 3 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 21/11/2021 04:00:00 - 21/11/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 KASIM AVRUPA YAKASI ARIZA SORGULAMA EKRANI

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21 KASIM ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ATAŞEHİR

Esatpaşa, Barbaros, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Ferhatpaşa mahallelerinde planlı kesinti meydana gelecek.

BEYKOZ

Çubuklu, Elmalı, Gümüşsuyu, Fatih, Yavuz Selim, İncirköy gibi mahalleleri etkileyecek kesinti meydana gelecek.

21 KASIM ANADOLU YAKASI ARIZA SORGULAMA EKRANI

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Son dakika elektrik kesintileri: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile İstanbul’da elektrik kesintisi olan ilçeler
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