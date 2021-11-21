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Giriş Tarihi: 21.11.2021 13:35 Son Güncelleme: 21.11.2021 13:48

Son dakika: Manchester United Ole Gunnar Solskjaer'i gönderdi

Son dakika: Manchester United Ole Gunnar Solskjaer’i gönderdi

Son dakika...İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, dün alınan 4-1'lik Watford yenilgisi sonrası Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede yeni teknik direktör bulana kadar geçici olarak takımın başına Michael Carrick'in getirildiği ifade edildi.

Son dakika... İngiliz devi Manchester United'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Uzun süredir tartışılan Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi. Dün Watford karşısında alınan 4-1'lik yenilgi, deneyimli hocanın Manchester kariyerinin sonu oldu.

Sezon başında Ronaldo, Varane, Sancho gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Manchester United, hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük beklentilerle yola çıktı.

Yıllardır Premier Lig'de başarıya hasret olan Kırmızı Şeytanlar, umduğunu Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde de bulamadı. Liverpool'dan alınan 5-0'lık yenilgi, kaybedilen Manchester derbisi derken dün akşam oynanan Watford müsabakası yönetimin sabrını taşırdı.

4-1'lik Watford hezimetinin ardından toplanan yönetim, Norveçli hocayı gönderme kararı aldı.

Resmi açıklama bugün yapılırken, Solskjaer'in yerine geçice olan Michael Carrick'in takımı çalıştıracağı duyuruldu.

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Son dakika: Manchester United Ole Gunnar Solskjaer'i gönderdi
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