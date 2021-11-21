Uçmayı unuttu!

Siyah-beyazlılar, oyuna hızlı başlasa da golü bulan taraf 14’te Babacar’la ev sahibi takım oldu. 90+4’te Diedhiou’nun galibiyeti perçinleyen vuruşu geldi
Lider Trabzon bu hafta da kazanırsa Beşiktaş'ın zirveyle puan farkı 13'e çıkacak Üst üste aldığı kötü sonuçlarla birlikte milli araya istemediği bir durumda giren Beşiktaş'ın dönüşü de farklı olmadı. Siyah-beyazlılar deplasmanda Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet aradığı maçın ilk yarısını kötü bir oyunla geçirdi. Özellikle millitakımlardan dönenAtiba, Pjanic, Vida veKenan ilk devre yoklarıoynayınca hemsavunma hem hücumsıkıntıları yaşandı. Defansta kademe hatasını değerlendiren Babacar takımını öne geçiren gole imza attı. İkinci yarı mutlak gole ihtiyacı olan Beşiktaş'ta Alex- Can değişikliğine rağmen Alanyaspor merkezi iyi kapatınca oyun kanatlara sıkıştı. Ceza sahasına girmektezorlanan siyah-beyazlılardaN'Koudou ve Ghezzal'ın kanatlarındanhücum aksiyonları üretilemedi. Ceza sahası dışından Can ve Alex ile kaleyi yoklayan Beşiktaş aradığı golü bulamadı. Son dakikada kontradan bir gol daha bulan Alanya, Beşiktaş'ı eli boş gönderdi. Siyah-beyazlılar büyük umutlarlageldiği Alanya'dan hayalkırıklığıyla geri döndü.