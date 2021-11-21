Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uçmayı unuttu!
Giriş Tarihi: 21.11.2021

Uçmayı unuttu!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Uçmayı unuttu!

Siyah-beyazlılar, oyuna hızlı başlasa da golü bulan taraf 14’te Babacar’la ev sahibi takım oldu. 90+4’te Diedhiou’nun galibiyeti perçinleyen vuruşu geldi

Lider Trabzon bu hafta da kazanırsa Beşiktaş'ın zirveyle puan farkı 13'e çıkacak
Üst üste aldığı kötü sonuçlarla birlikte milli araya istemediği bir durumda giren Beşiktaş'ın dönüşü de farklı olmadı. Siyah-beyazlılar deplasmanda Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet aradığı maçın ilk yarısını kötü bir oyunla geçirdi. Özellikle milli takımlardan dönen Atiba, Pjanic, Vida ve Kenan ilk devre yokları oynayınca hem savunma hem hücum sıkıntıları yaşandı. Defansta kademe hatasını değerlendiren Babacar takımını öne geçiren gole imza attı. İkinci yarı mutlak gole ihtiyacı olan Beşiktaş'ta Alex- Can değişikliğine rağmen Alanyaspor merkezi iyi kapatınca oyun kanatlara sıkıştı. Ceza sahasına girmekte zorlanan siyah-beyazlılarda N'Koudou ve Ghezzal'ın kanatlarından hücum aksiyonları üretilemedi. Ceza sahası dışından Can ve Alex ile kaleyi yoklayan Beşiktaş aradığı golü bulamadı. Son dakikada kontradan bir gol daha bulan Alanya, Beşiktaş'ı eli boş gönderdi. Siyah-beyazlılar büyük umutlarla geldiği Alanya'dan hayal kırıklığıyla geri döndü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i ölecek mi, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı?
Yörük kızı Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum nedir?
Müslüme neden ve nasıl öldü? Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Müslüme Yağal bulundu mu? İşte son dakika gelişmeleri...
İYİ Partili Aytun Çıray'ın miting oyunu ortaya çıktı! Denizli diyerek 3 yıl önceli Kocaeli mitinginin fotoğrafını paylaşmış
Son dakika: Kartal'ın kan kaybı devam ediyor! Beşiktaş'tan üst üste 3. mağlubiyet...
Son dakika: Sergen Yalçın Alanyaspor yenilgisini oyuncularına yükledi! Beşiktaş'ta üst üste mağlubiyetler sonrası...
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçmayı unuttu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA