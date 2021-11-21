Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan Demirel, Sarı-Lacivertlilerin deplasmanda 2-1 kazandığı Galatasaray derbisi sonrası yayıncı kuruluşta dikkat çeken yorumlar yaptı.
Demirel, Galatasaraylı taraftarların "Squid Game" koreografisine göndermede bulundu. İşte Volkan Demirel'in sözleri...
"Galatasaraylı taraftarlar bugün çok güzel bir koreografi yapmışlar. Bizim de çok sevdiğimiz bir dizi ama Min-jae'nin Koreli olduğunu unutmuşlar.
Eğer koreografi buysa, bugün bu oyun lanse edildiyse başrol oyuncusu Min-jae'ydi.
Fenerbahçe takımı 4'lü savunmadan 3'lü savunmaya geçtiği anda üstünlük Galatasaray'a geçti.
Bugün galibiyeti kim hak etti derseniz; Fenerbahçe hak etti diyebilirim."