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Giriş Tarihi: 21.11.2021 22:36 Son Güncelleme: 21.11.2021 22:40

Volkan Demirel'den Galatasaraylı taraftarlara cevap! Squid Game ve Kim Min Jae

Volkan Demirel’den Galatasaraylı taraftarlara cevap! Squid Game ve Kim Min Jae

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan Demirel, Sarı-Lacivertlilerin deplasmanda 2-1 kazandığı Galatasaray derbisi sonrası yayıncı kuruluşta dikkat çeken yorumlar yaptı. Demirel, Galatasaraylı taraftarların "Squid Game" koreografisine göndermede bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan Demirel, Sarı-Lacivertlilerin deplasmanda 2-1 kazandığı Galatasaray derbisi sonrası yayıncı kuruluşta dikkat çeken yorumlar yaptı.

Demirel, Galatasaraylı taraftarların "Squid Game" koreografisine göndermede bulundu. İşte Volkan Demirel'in sözleri...

"Galatasaraylı taraftarlar bugün çok güzel bir koreografi yapmışlar. Bizim de çok sevdiğimiz bir dizi ama Min-jae'nin Koreli olduğunu unutmuşlar.

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Eğer koreografi buysa, bugün bu oyun lanse edildiyse başrol oyuncusu Min-jae'ydi.

Fenerbahçe takımı 4'lü savunmadan 3'lü savunmaya geçtiği anda üstünlük Galatasaray'a geçti.

Fakat Rossi'nin çok iyi pasıyla Crespo'nun müthiş vuruşu galibiyeti Fenerbahçe'ye getirdi.

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Bugün galibiyeti kim hak etti derseniz; Fenerbahçe hak etti diyebilirim."

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Volkan Demirel'den Galatasaraylı taraftarlara cevap! Squid Game ve Kim Min Jae
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