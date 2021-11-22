Arda Turan, Fenerbahçe yenilgisinden sonra taraftara seslendi! "Ayağa kalkmalıyız..."

"Yenildiğinde dahi taraftarından alkış alan Galatasaray'dır bizim takımımız. Bilinir ki takım kazanmak için tüm mücadelesini koymuştur ortaya. Ama değişim için en gerekli şey de sabır. Yolumuz var, umudumuz da öyle. Evet, hepimiz üzgünüz ve belki de zor bir gece yaşadık. Ancak ayağa kalkmalıyız, perşembe günü bir başka finalimiz var. Bir kez daha tarih yazmak için birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz an, şu an. Perşembe günü yeniden bir araya gelelim ve hep birlikte ayağa kalkmak nasıl olur, herkese gösterelim. Adanmış hayatların umudu şanlı Galatasaray…"