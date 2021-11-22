Arda Turan, Fenerbahçe yenilgisinden sonra taraftara seslendi! "Ayağa kalkmalıyız..."

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Oldukça gergin ve yüksek bir tempoda geçen karşılaşmada büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray taraftarını kaptan Arda Turan teselli etti.
Derbinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Arda Turan, taraftarına seslendi ve derbiyi unutarak ayağa kalkmaları gerektiğini belirtti.
Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün çok keyifsiz bir gün geçiriyoruz, çok üzgünüz. Dün aslında her şey Galatasaray'ın adına yakışır şekildeydi. Stadımız, taraftarımız, iyi oyunumuz… Bir derbi maçta yakalanabilecek pozisyon sayısından çok daha fazlasını bulduk. Takım olarak elimizdeki her şeyi verdik, bunun taraftarımıza da geçtiğini düşünüyorum. Bu yüzdendir ki taraftarımız skora rağmen maç sonunda takımımızı tribüne çağırdı."
"Yenildiğinde dahi taraftarından alkış alan Galatasaray'dır bizim takımımız. Bilinir ki takım kazanmak için tüm mücadelesini koymuştur ortaya. Ama değişim için en gerekli şey de sabır. Yolumuz var, umudumuz da öyle. Evet, hepimiz üzgünüz ve belki de zor bir gece yaşadık. Ancak ayağa kalkmalıyız, perşembe günü bir başka finalimiz var. Bir kez daha tarih yazmak için birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz an, şu an. Perşembe günü yeniden bir araya gelelim ve hep birlikte ayağa kalkmak nasıl olur, herkese gösterelim. Adanmış hayatların umudu şanlı Galatasaray…"
AVRUPA LİGİ'NDE SAKATLANMIŞTI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Randers ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı. Kaptan, uzun süren sakatlığının ardından bireysel çalışmalarına başladı.