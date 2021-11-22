Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Pedri, Altın Çocuk ödülünü aldı!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 18:23 Son Güncelleme: 22.11.2021 18:36

Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Pedri, Altın Çocuk ödülünü aldı!

AA
Barcelona’nın 18 yaşındaki yıldızı Pedri, Altın Çocuk ödülünü aldı!

Futbolda 21 yaş altı geleceğin yıldız adaylarına verilen Altın Çocuk (Golden Boy) ödülüne bu yıl, Barcelonalı Pedri layık görüldü.

Avrupa'nın önde gelen spor basın kurumlarında çalışan gazetecilerin oylarıyla kazananın belirlendiği ödülün bu yılki finalinde, Borussia Dortmundlu Jude Bellingham'ı geçerek 199 puan toplayan İspanyol orta saha oyuncusu, ödülün sahibi oldu.

Geçen sezon Barcelona'da en çok süre alan oyuncu unvanını elde eden 18 yaşındaki Pedri, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı'nda görev almış ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etmişti.

Geçen yıl Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'a verilen ödül, İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından 2003 yılında başlatılmıştı. Ödülü daha önce Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Agüero, Raheem Sterling ve Kylian Mbappe gibi yıldız oyuncular da kazanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AÖF sınav yerleri giriş belgesi belli oldu! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
Şebnem Bursalı yazdı: Dolar işte böyle düşer
3600 ek gösterge düzenlemesinde flaş detaylar: 250 bin gence iş, maaş ve tazminata artış
Son dakika: Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! 'Düpedüz tetikçilik'
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Son dakika haberi: Galatasaray'ı yıkan Mesut Özil Avrupa'da manşetlerde! Büyük gönderme...
Son dakika: Erzurum'da aynı fay üstünde bir deprem daha! AFAD'dan açıklama geldi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Pedri, Altın Çocuk ödülünü aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA