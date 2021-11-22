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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Hedef şampiyonluk

“Birlik olduğumuzu, aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bunu da başardık. Geriden gelip 10 kişiyken galibiyet golünü attık. Eminim taraftarımız bu takımla gurur duyuyordur. Sezon sonunda ipi en önde göğüslemeyi hedefliyoruz”

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma sonrası oyuncularına teşekkür etti. Lig yarışında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir maçtı ama bizim için en önemli şey birlik olduğumuzu ve aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bunu da başardık. Bu galibiyeti kesinlikle hak ettik. Başkanımız, kulübümüz, taraftarımız için çok mutluyum" dedi.

MESUT RUHUNU YANSITTI
Mesut Özil'in golü hakkındaki soruya, "Antrenmanlarda denediğimiz bir şeydi. Mesut çok iyi oynadı, kaptan olarak sahaya ruhunu yansıttı" yanıtını veren Portekizli, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için en önemlisi geriden gelip 10 kişiyken galibiyet golünü atmaktı. Eminim taraftarımız bu takımla gurur duyuyordur. Aynı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Savaşacağız, hedefimiz şampiyonluk. İstikrarlı bir görüntü sergilemek istiyoruz. Ancak birlik olarak şampiyon olabiliriz."

ASLANTEPE KAPALI GİŞE
Galatasaray pandemi nedeniyle bir buçuk yıl aradan sonra 52 bin taraftarın önüne çıktı. Fenerbahçe derbisinin satışa sunulan tüm biletleri günler öncesinden tükenmişti. Sabah erken saatlerden itibaren Seyrantepe'ye akın etmeye başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, stat çevresinde trafiğin kilitlenmesine neden olurken otoparklarda uzun araç kuyrukları oluştu.

DÜNYA DERBİYİ İZLEDİ
tarafından da ilgi yoğundu. Bu önemli müsabakayı toplam 199 basın mensubu takip etti. Mücadeleyi dünyada yaklaşık 90 ülke izleme imkânı buldu.

20 MİLYON TL GELDİ!
KOMBİNE kartlar dışında dev karşılaşma için 45 bin bilet satan sarı-kırmızılı kulüp, saha dışında da para bastı. GS Store cirosu ile birlikte Galatasaray'ın kasasına 20 milyon TL'ye yakın para girdi. Bu arada stat çevresinde yoğun önlemler alındı. Atlı polisler stadyum önünde taraftarların arasında dolaşarak güvenliği sağladı.

SQUID GAME'LI KOREOGRAFİ
Nef Stadı'nda ultrAslan tarafından derbiye özel koreografi hazırlandı. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran popüler Güney Kore dizisi Squid Game temalı görsel şov büyük beğeni topladı. Koreografi sırasında stat hoparlöründen Burak Kut-Benimle Oynama şarkısı çaldı ve '1907-Oyuncu Elendi' pankartı açıldı.

KUNTZ DA TRIBÜNDEYDİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı tribünden izleyen isimler arasındaydı. Alman çalıştırıcı, mücadeleyi yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte seyrederken bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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