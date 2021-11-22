Hedef şampiyonluk

“Birlik olduğumuzu, aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bunu da başardık. Geriden gelip 10 kişiyken galibiyet golünü attık. Eminim taraftarımız bu takımla gurur duyuyordur. Sezon sonunda ipi en önde göğüslemeyi hedefliyoruz”
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma sonrası oyuncularına teşekkür etti. Lig yarışında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir maçtı ama bizim içinen önemli şey birlik olduğumuzu veaile olduğumuzu göstermek istiyorduk.Bunu da başardık. Bu galibiyetikesinlikle hak ettik. Başkanımız,kulübümüz, taraftarımız için çokmutluyum" dedi.
MESUT RUHUNU YANSITTI Mesut Özil'in golü hakkındaki soruya, "Antrenmanlarda denediğimizbir şeydi. Mesut çok iyi oynadı, kaptanolarak sahaya ruhunu yansıttı" yanıtını veren Portekizli, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için en önemlisi geridengelip 10 kişiyken galibiyet golünüatmaktı. Eminim taraftarımız bu takımlagurur duyuyordur. Aynı şekildeçalışmaya devam etmeliyiz. Savaşacağız,hedefimiz şampiyonluk. İstikrarlıbir görüntü sergilemek istiyoruz. Ancakbirlik olarak şampiyon olabiliriz."
ASLANTEPE KAPALI GİŞE
Galatasaray pandemi nedeniyle bir buçuk yıl aradan sonra 52 bin taraftarın önüne çıktı. Fenerbahçe derbisinin satışa sunulan tüm biletleri günler öncesinden tükenmişti. Sabah erken saatlerden itibaren Seyrantepe'ye akın etmeye başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, stat çevresinde trafiğin kilitlenmesine neden olurken otoparklarda uzun araç kuyrukları oluştu.
DÜNYA DERBİYİ İZLEDİ
tarafından da ilgi yoğundu. Bu önemli müsabakayı toplam 199 basın mensubu takip etti. Mücadeleyi dünyada yaklaşık 90 ülke izleme imkânı buldu.
20 MİLYON TL GELDİ!
KOMBİNE kartlar dışında dev karşılaşma için 45 bin bilet satan sarı-kırmızılı kulüp, saha dışında da para bastı. GS Store cirosu ile birlikte Galatasaray'ın kasasına 20 milyon TL'ye yakın para girdi. Buarada stat çevresinde yoğunönlemler alındı. Atlı polislerstadyum önünde taraftarlarınarasında dolaşarakgüvenliği sağladı.
SQUID GAME'LI KOREOGRAFİ
Nef Stadı'nda ultrAslan tarafından derbiye özel koreografi hazırlandı. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran popüler Güney Kore dizisi Squid Game temalı görsel şov büyük beğeni topladı. Koreografi sırasında stat hoparlöründen Burak Kut-Benimle Oynama şarkısı çaldı ve '1907-Oyuncu Elendi' pankartı açıldı.
KUNTZ DA TRIBÜNDEYDİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı tribünden izleyen isimler arasındaydı. Alman çalıştırıcı, mücadeleyi yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte seyrederken bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.