İstanbul’da elektrik kesintisi olan ilçeler son dakika: 22 Kasım 2021 AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesinti ve arıza sorgulama ekranı

NO: 8066337

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 55., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 70. sk bölgelerinde 22/11/2021 09:00:00 - 22/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8083356

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 22/11/2021 09:30:00 - 22/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086368

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2604., 2606., 2607., 2608., 2611., 2616., 2619., 2622., 2624., 2625., AHMET HAŞİM, ASLANAĞZI, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, ESEN, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, KAKTÜS, LAVANTA, MADIMAK, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, TUNA, UTKU, YASEMEN, YAY, YENGEÇ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, İLGİN, ŞEN, ŞUMNU sk bölgelerinde 22/11/2021 09:30:00 - 22/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8063898

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 22/11/2021 10:00:00 - 22/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8093680

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CAN, DERMAN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ÇİMLİ, ŞEHİT DOĞAN ÇABUK, ŞİFA sk bölgelerinde 22/11/2021 10:00:00 - 22/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8083357

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÖK, KIZILCIK, ORMANLI, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 22/11/2021 13:30:00 - 22/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.