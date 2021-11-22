İstanbul’da elektrik kesintisi olan ilçeler son dakika: 22 Kasım 2021 AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesinti ve arıza sorgulama ekranı

Haftanın ilk gününe elektrik kesintisi ve arızayla başlayan pek çok vatandaş elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek için elektrik kesintisi kaç saat sürer, elektrikler ne zaman gelir diye araştırıyor. İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından son dakika olarak paylaşıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için güncel olarak duyurulan listede arızadan etkilenecek ilçeler ve mahalleler belirtildi. İşte 22 Kasım 2021 AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesinti ve arıza sorgulama ekranı ve güncel kesintiler listesi
İşte bugün kesinti yaşanması planlanan ilçeler ve kesintiden etkilenecek mahalleler;
AVCILAR
NO: 7995316
İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 22/11/2021 00:01:00 - 22/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7995325
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BAŞAK, BEREKET, BESTE, BUKLE, ESEN, GAFFAR OKKAN, GÜN, HAYAT, OKUL YOLU, ONUR, PAZAR, PETROL, SAĞLIK, SERVİS, TEPE, VATAN, YILDIZ, YOLUÇ, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 22/11/2021 00:01:00 - 22/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7995324
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ASIR, DORUK, DOĞA, EMİR, HURMA, HİCRET, HİDİV, KARAAĞAÇ, KARACADAĞ, KARADAĞ, MAKBER, NAR, VİŞNE, ÇİFTLİK, ÇİLEK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1515. sk bölgelerinde 22/11/2021 00:01:00 - 22/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8093654
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BONCUK, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGEN, MEŞRUTİYET, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, PİRİNÇ, SAFA, SANAYİ, SOFU, SULUKUYU, ULUBAŞ, ÇAKIL sk bölgelerinde 22/11/2021 02:00:00 - 22/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8066337
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 55., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 70. sk bölgelerinde 22/11/2021 09:00:00 - 22/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8083356
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 22/11/2021 09:30:00 - 22/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8086368
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2604., 2606., 2607., 2608., 2611., 2616., 2619., 2622., 2624., 2625., AHMET HAŞİM, ASLANAĞZI, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, ESEN, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, KAKTÜS, LAVANTA, MADIMAK, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, TUNA, UTKU, YASEMEN, YAY, YENGEÇ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, İLGİN, ŞEN, ŞUMNU sk bölgelerinde 22/11/2021 09:30:00 - 22/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8063898
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 22/11/2021 10:00:00 - 22/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8093680
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CAN, DERMAN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ÇİMLİ, ŞEHİT DOĞAN ÇABUK, ŞİFA sk bölgelerinde 22/11/2021 10:00:00 - 22/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8083357
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÖK, KIZILCIK, ORMANLI, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 22/11/2021 13:30:00 - 22/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ARNAVUTKÖY
NO: 8090352
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 22/11/2021 00:00:00 - 22/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8090371
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI sk bölgelerinde 22/11/2021 02:00:00 - 22/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8090374
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 22/11/2021 04:00:00 - 22/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8077329
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, BİNAY, CANSEVER, EMRULLAH, FATİH, NAMZET, NEVİN, SENCER, TOPRAKLI, TUNAHAN, TÜMEN, ÇAMDİBİ, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT, FATİH sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 22/11/2021 09:00:00 - 22/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 8069335
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 129., 132., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 22/11/2021 09:00:00 - 22/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8069360
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2271., 2295., 2341., 2343., 2346., 2347., 2348., 2350., 2360., 2361., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2368., 2369., 2370., 2371., 2372., 2373., 2375., BOSNA, KARANFİL sk bölgelerinde 22/11/2021 13:00:00 - 22/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8069370
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 22/11/2021 13:00:00 - 22/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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