Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya sert sözler! "Yaptıkları artistlik"

"TERİM VE PEREİRA'NIN YAPTIĞI ARTİSLİK"

Devre arasında iki teknik adamın gördüğü sarı kartlarla ilgili konuşan Toroğlu "Fatih Terim'in de yaptığı artistlik, Pereira'nın da yaptığı artistlik. Sahanın içinde topa müdahale etti Fatih Terim. İşi uzatsaydı kırmızı görürdü. Pereira, "Ben de buradayım" dedi, o da gördü " dedi.