Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Giriş Tarihi: 22.11.2021 08:53 Son Güncelleme: 22.11.2021 09:00

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."

Son dakika haberi: Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira’ya şok sözler! Artistlik yaptılar...

Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4'de Miguel Crespo'nun attığı golle 2-1 mağlup etti. Olaylı geçen derbinin ardından A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Erman Toroğlu, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4'de Miguel Crespo'nun attığı golle 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin ilk golünü Mesut Özil atarken Galatasaray'ın golünü ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Fenerbahçe'de 83'te Marcel Tisserand ile 90+6'da Fenerbahçe'nin golünden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Olaylı geçen derbinin ardından A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Erman Toroğlu, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya sert sözler! "Yaptıkları artistlik"

"TERİM VE PEREİRA'NIN YAPTIĞI ARTİSLİK"

Devre arasında iki teknik adamın gördüğü sarı kartlarla ilgili konuşan Toroğlu "Fatih Terim'in de yaptığı artistlik, Pereira'nın da yaptığı artistlik. Sahanın içinde topa müdahale etti Fatih Terim. İşi uzatsaydı kırmızı görürdü. Pereira, "Ben de buradayım" dedi, o da gördü " dedi.

"Bugün bundan evvelki Fenerbahçe ve sonraki Fenerbahçe olarak değişecek. Mesut Özil ve birkaç arkadaşının baskısıyla bir Fenerbahçe çıktı."

"PEREİRA'NIN FENERBAHÇE'Sİ YOKTU"

"Pereira'da kimseyi yemesin, Pereira'nın Fenerbahçe'si yok. Teknik adamı değil sistemi değiştirelim dediler."

"Çünkü teknik adam değiştirince bu sefer iş yönetime ve Ali Koç'a gidecekti. Bence doğru yaptılar."

"Bundan sonra da Fenerbahçe böyle oynayacaktır. Artık o kesin. Pereira ile falan mücadele edemezsin. Elindeki imkan neyse onu yaparsın, sana yoksa bunu yaptırırlar."

"Maçı VAR idare ediyor. Fatih Terim yanlış adrese gidiyor."

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR!

"İrfan Can, Fenerbahçe'nin ilk golünden önce, Diagne de iptal edilen golden önce faul yapıyor."

Erman Toroğlu: Pereira'nın Fenerbahçe'si yok, Mesut Özil ve arkadaşları...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
3600 ek gösterge düzenlemesinde flaş detaylar: 250 bin gence iş, maaş ve tazminata artış
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 21 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Bu hafta Masterchef'e veda eden isim şok isim
Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AÖF sınav yerleri için geri sayım! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte?
Son dakika: Harry Kewell ve Diego Lugano'dan olay Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumları! "Türkiye'de futbol..."
Son dakika: Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yıktı! Mesut, Kerem, Crespo, Kim Min Jae...
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! 'Düpedüz tetikçilik'
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA