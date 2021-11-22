Son dakika haberi: Galatasaray’ı yıkan Mesut Özil Avrupa’da manşetlerde! Büyük gönderme...

BİLD: MESUT ÖZİL'İN ZAFER VURUŞU DERBİYİ KAZANDIRDI!
'Bu sezon dördüncü golünü atan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin en iyi golcüsü!'
Fenerbahçe, 8 maçın ardından Galatasaray karşısında aldığı galibiyeti kutluyor. Sarı lacivertliler en son 2016/2017 sezonunda ezeli rakibini mağlup etmişti.
İngiliz medyası da Mesut Özil'in Galatasaray derbisindeki performansını manşete taşıdı. Planet Football, Mesut Özil'in geçen sezon formunu bulmakta zorlandığını ifade ederken yıldız oyuncunun dün geceki galibiyette büyük pay sahibi olduğunu yazdı.
'Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'e yönelik eleştirilerini de sıralayan İngiliz medyası bu eleştirilerden sonra Özil'in Türkiye'deki en iyi maçını oynadığını ifade etti.'
İşte Mesut Özil'e yapılan övgüler...
'Birden bire koşu yaptı, topa kilitlendi. Skoru eşitleyecek golü atarken sinirini tuttu ve golü attı. Başkan Ali Koç'un eleştirileri Mesut Özil'e yaramış gibi görünüyor.'
THE 18'DEN SQUİD GAME VURGUSU! 'MESUT ÖZİL KAZANDI'
The 18 internet sitesi de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan kıtalararası derbinin sonucunu Mesut Özil'in belirlediğini yazdı.
Squid Game koreografisine yer verilirken Mesut Özil'in büyük bir kalite koyarak maçı Fenerbahçe'ye kazandırdığı ifade edildi.
İKİ TAKIM ARASINDA TRANSFER SAVAŞINA NEDEN OLAN İRFAN CAN'IN PAYLAŞIMI
Geçen sezonun devre arasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer savaşına neden olan İrfan Can Kahveci'nin eşi, dün geceki derbiden sonra bu fotoğrafı paylaştı.
Maçın ardından Fenerbahçe'nin Twitter hesabının arka plan resmi de aynı şekilde Squid Game dizisinden bir kare koyarak yine bir gönderme yapıldı. Karakterin gözlerine 1-2 rakamları yazıldı.
GÜRCAN BİLGİÇ: FENERBAHÇE'NİN DİRİLİŞİ
Tam anlamıyla bir "diriliş" izledik. Krizle, taraftar öfkesiyle boğuşurken, 50 bin taraftarı önünde Galatasaray takımını geri ite ite kazandı Fenerbahçe. "Yeniden" demek adına kurgulanmıştı sanki her şey. Pereira'nın sistemi değiştirip, 4-3-3 ile sahaya çıkması, oyuncu grubunun en iyi bildiği düzene dönmesiyle silahlar eşitlendi ilk olarak.
Müthiş bir baskı vardı üstlerinde. Seyircinin sahaya gök gürültüsü gibi inmesi, şoklar yaşattı, basit top kayıplarını ve Kerem'in golünü getirdi. Ancak sonrasında İrfan ve Mesut'un da katkısıyla beşlenen orta saha oyunun kontrolünü eline geçirdi ve rakibini seyircisi önünde "bekleyen" takım yaptı.
İrfan Can Kahveci- Mesut Özil ortaklığı ile en keyifli kontratak golünü attılar. Mesut kaptanlığın ve derbinin sorumlulukları ile cesurca yüzleşiyordu. İrfan Can'ın her topa kendini göstermesi, Sosa ve Mert Hakan'ın hep pas istasyonu olması, Fatih Hoca'nın elindeki saha avantajının da ipini çekti.
Pereira, hem skor olarak hem de taktik olarak kazandı. 15 dakika 10 kişi oynarken bile kontrolü bırakmayan bir Fenerbahçe takımı vardı.
"Diriliş" buydu aslında. Hamleler sonucu getirdi. Rossi pası verdi, Crespo golü attı. Uzatma dakikalarında bir anda kış soğuğunu Seyrantepe'ye getirdiler.
Tisserand'ın ikinci sarısı ne kadar yanlışsa, Mbaye Diagne'nin VAR tarafından tespit edilen gol öncesi faulü de o kadar doğru. Başkan Ali Koç döneminin ilk Galatasaray galibiyeti geldi, Fenerbahçe bu kriz döneminde kendini düzlüğe taşıyacak enerjiyi yakaladı.