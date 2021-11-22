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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Terim’e kırmızı kart!

Terim’e kırmızı kart!

G.Saray’ın hocası, 45+2’de sarı kart görürken hakeme “Bir daha yaparım, beni mi atacaksın” dedi. 90+7’de de itirazları sonucu ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı

Hakem Halil Umut Meler'in kartlarından, sadece oyuncular değil, hocalar da nasibini aldı. 45+2'de taca çıkmak üzere olan top henüz oyun alanını terk etmeden önce müdahale eden Fatih Terim'e sarı kart verdi. Terim bu duruma büyük tepki gösterip, "Bir daha yaparım, ne yapacaksın, beni mi atacaksın" dedi. Tecrübeli hocanın ön görüsü 90+7'de gerçekleşti. Fenerbahçe'nin ikinci golünün ardından hakemin pozisyonun VAR'da incelenmesini beklediği sırada Terim itirazlarda bulununca kırmızı kartla tribüne gönderildi. Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağı hafta içinde belli olacak. Bu arada ilk yarının son düdüğü sonrası hakeme itirazda bulunan F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira da sarı kart görerek soyunma odasına gitti.

'HAKEMLER FUTBOLU BİLMİYOR'
Fatih Terim kırmızı kart gördüğü için maç sonu açıklamalarını yardımcısı Necati Ateş yaptı: "Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar. Hakemler bilmedikleri için oyunu okuyamıyor. Canımız yanınca sesimiz çıkıyor. Maça iyi başladık. Öne de geçtik. Kerem'in golünde bana göre yüzde 100 faul var. Çağırmıyor, Diagne'de çağırıyor. Golümüzü vereceksin."

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Terim’e kırmızı kart!
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