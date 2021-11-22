Terim’e kırmızı kart!

G.Saray’ın hocası, 45+2’de sarı kart görürken hakeme “Bir daha yaparım, beni mi atacaksın” dedi. 90+7’de de itirazları sonucu ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı
Hakem Halil Umut Meler'in kartlarından, sadece oyuncular değil, hocalar da nasibini aldı. 45+2'de taca çıkmaküzere olan top henüz oyun alanınıterk etmeden önce müdahaleeden Fatih Terim'e sarı kartverdi. Terim bu duruma büyük tepki gösterip, "Bir daha yaparım,ne yapacaksın, beni mi atacaksın" dedi. Tecrübeli hocanın ön görüsü 90+7'de gerçekleşti. Fenerbahçe'nin ikinci golününardından hakemin pozisyonunVAR'da incelenmesini beklediğisırada Terim itirazlarda bulununcakırmızı kartla tribünegönderildi. Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağı hafta içinde belli olacak. Bu arada ilk yarının son düdüğü sonrası hakeme itirazda bulunan F.Bahçe TeknikDirektörü Pereira da sarı kartgörerek soyunma odasına gitti.
'HAKEMLER FUTBOLU BİLMİYOR'
Fatih Terim kırmızı kart gördüğü için maç sonu açıklamalarını yardımcısı Necati Ateş yaptı: "Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar. Hakemler bilmedikleri için oyunu okuyamıyor. Canımız yanınca sesimiz çıkıyor. Maça iyi başladık. Öne de geçtik. Kerem'in golünde banagöre yüzde 100 faul var. Çağırmıyor, Diagne'de çağırıyor. Golümüzü vereceksin."