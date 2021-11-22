TOKİ kuralı konut başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ, 18 ilde 1707 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşük fiyatlarla satışa sunacak. Yapılan açıklamada 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatı 117 bin 860 liradan başlıyor. Peki, TOKİ kuralı konut başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler? İşte TOKİ Ankara, Burs, Malatya, Sivas ve il il konut fiyatları

117 BİN 860 LİRDAN BAŞLIYOR

Son dakika haberi: Vatandaşı uygun fiyata ev sahibi yapmak için tam gaz çalışan TOKİ, 18 ilde 1.707 konutu kuralı satışa çıkardı. 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatı 117 bin 860 liradan başlıyor.