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Giriş Tarihi: 22.11.2021 18:08 Son Güncelleme: 22.11.2021 18:15

Xavi, yeni golcüsünü eski takımından getiriyor! Barcelona’ya Cezayirli golcü…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Xavi, yeni golcüsünü eski takımından getiriyor! Barcelona’ya Cezayirli golcü…

Barcelona’da Ronald Koeman’ın ardından takımın başına geçen Xavi Hernandez, ilk maçında Espanyol’u 1-0 mağlup ederek Barcelona’daki teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başladı. Xavi ile birlikte eski günlerine dönmeyi amaçlayan İspanyol devinde transfer söylentileri de artmaya başladı. Genç çalıştırıcı, golcü sorunu yaşayan takımına eski takımı Al-Sadd’dan Cezayirli golcüyü istedi.

Avrupa futbolunun en büyük takımları arasında yer alan Barcelona, son yıllarda yaşadığı düşüşle eski günlerini aratıyor. Avrupa'da ve ligde şampiyonluklardan uzak kalan İspanyol devi, Xavi Hernandez ile yeni bir döneme girdi.

Sezon başında Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte oldukça zayıflayan Barcelona kadrosu, yeni hocası Xavi ile yeniden şekilleniyor.

Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd'da yakaladığı başarılarla adından söz ettiren Xavi, efsanesi olduğu takımda da galibiyetle başladı.

La Liga'da ilk maçına Espanyol karşısında çıkan genç çalıştırıcı, gençlerden kurulu ilk 11'iyle dikkat çekti. Xavi, 17 yaşındaki forvet oyuncusu Ilias Akhomach'a da ilk kez şans verdi.

ESKİ TAKIMINDAN GOLCÜ GETİRİYOR

Barcelona'nın yeni transferleri hakkında birçok söylenti İspanyol basınında yer alırken, yeni bir iddia Diario Sport'tan geldi.

Sport gazetesine göre Xavi, Al Sadd'dan eski öğrencisi ve eski takım arkadaşı Baghdad Bounedjah'a talip oldu. Golcü transferi için Barcelona'nın tercihi Xavi'nin onayıyla 29 yaşındaki futbolcu olabilir.

Kariyerinde toplamda 258 maçta forma giyen Bounedjah, 207 gol ve 70 asistle oynadı.

Bu sezon çıktığı 20 maçta 17 gol, 5 asistlik performans sergileyen Baghdad Bounedjah, 2018-19 sezonunda ligi 39 golle tamamlarken lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan futbolcusu olmuştu.

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Xavi, yeni golcüsünü eski takımından getiriyor! Barcelona’ya Cezayirli golcü…
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