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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Kayserispor kaçtı Göztepe yakaladı

Kayserispor kaçtı Göztepe yakaladı
SÜPER Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 32. dakikasında savunmanın arkasına sarkan İlhan Parlak'ın vuruşunda top her iki kale direğine de çarpıp oyun alanına döndü, Parlak bir kez daha şutunu atıp Kayseri'yi öne geçirdi. 82'de ise sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Dino Arslanagic kafayla golü atıp skora denge getirdi. Mücadele 1-1 sona ererken Hikmet Karaman'ın ekibi son 3 maçından 5 puan çıkardı. Göztepe ise son 4 haftada sadece 2 puan toplayabildi.

SAHASINDA GEÇİT VERMİYOR
Sarı-kırmızılılar bu sezon evinde sadece 1 kez kaybetti. Kayseri sahasında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken tek yenilgisini lider Trabzon'dan aldı.

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Kayserispor kaçtı Göztepe yakaladı
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