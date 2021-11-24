Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AUZEF sınav sonuçları için geri sayım! 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2021 07:35 Son Güncelleme: 24.11.2021 07:35

AUZEF sınav sonuçları için geri sayım! 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları için geri sayım! 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları için bekleyişi sürdüren İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri, gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 13-14 Kasım 2021 tarihleri aralığında gerçekleşen vizelerin ardından öğrenciler sınavlara ilişkin sonuçların bekleyişine geçmişti. Bu kapsamda “2021 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Genel olarak açıköğretim sınavlarına ilişkin sonuçların 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Hal böyleyken konuyla alakalı araştırmalar da son günlerde hız kazanmış oldu. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika haberinin detayları...

AUZEF sınav sonuçları için binlerce öğrencinin geri sayımı sürüyor. 13-14 Kasım tarihlerinde 81 ildeki sınav merkezinde düzenlenen açıköğretim güz dönemi birinci sınavlarına ilişkin sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Hal böyleyken "2021 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin beklediği sonuçların kısa süre içerisinde öğrenci sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.''

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar hakkında İstanbul Üniversitesi'nden yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sonuçlar genellikle 10-15 gün içerisinde açıklanıyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2021 AUZEF VİZE SONUÇLARI SORGULA

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır. AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.

13 Kasım'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 14 Kasım saat 23:59'da sona erdi. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapıldı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

13-14 Kasım tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci vizelerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden görüntülenecek.

AUZEF SINAVLARI HAKKINDA

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

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AUZEF sınav sonuçları için geri sayım! 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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