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Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:27 Son Güncelleme: 24.11.2021 14:29

Irak Milli Takımı hocası Dick Advocaat istifa etti

AA
Irak Milli Takımı hocası Dick Advocaat istifa etti

Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'ın Irak Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığı bildirildi. Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmet Zamil, Hollandalı teknik direktörün, bundan sonra da Irak takımlarını desteklemeye devam edeceğini ve Irak Futbol Federasyonunun talebi durumunda ücretsiz danışmanlık hizmeti verebileceğini söylediğini aktardı.

Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmet Zamil, ülkenin resmi haber ajansına (İNA) yaptığı açıklamada, "Federasyon, Advocaat'ın resmi olarak sunduğu istifasını kabul etti. Advocaat, Iraklı futbol severler ve kendisi için de hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi." dedi.

Sözcü Zamil, Hollandalı teknik direktörün, bundan sonra da Irak takımlarını desteklemeye devam edeceğini ve Irak Futbol Federasyonunun talebi durumunda ücretsiz danışmanlık hizmeti verebileceğini söylediğini aktardı.

Zamil, Advocaat'ın yerine yardımcısı Zeljko Petrovic'in göreve devam edeceği bilgisini verdi. Dick Advocaat 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yapmıştı.

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Irak Milli Takımı hocası Dick Advocaat istifa etti
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