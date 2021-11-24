Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları! İşte gruplardan çıkmayı garantileyen takımlar...

D Grubu'nda ise Real Madrid, ilk maçta yenildiği Moldova temsilcisi Sheriff'i bu kez 3-0'la geçti. Puan cetvelinde ilk iki sırayı alması kesinleşen Real Madrid ve Inter, gruptan çıktı.

SONUÇLAR

A Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1

Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya): 0-5

B Grubu:

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0

Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya): 0-1

C Grubu:

Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

D Grubu:

Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya): 0-3

BİR ÜST TURU GARANTİLEYENLER

Bu sonuçlara göre gruplardan çıkmayı garantileyen takımlar şöyle:

Real Madrid

PSG

Manchester United

Liverpool

Chelsea

Manchester City

Bayern Münih

Juventus

Inter

Ajax

Sporting