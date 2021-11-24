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Giriş Tarihi: 25.11.2021 01:42 Son Güncelleme: 25.11.2021 01:45

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları! İşte gruplardan çıkmayı garantileyen takımlar...

AA
Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları! İşte gruplardan çıkmayı garantileyen takımlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynandı. Gecenin maçında Manchester City, Paris Saint-Germain'i geriden gelerek 2-1 mağlup etti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı garantileyen takımlar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C ve D gruplarında altı maç oynandı. Gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. İngiliz ekibi, Raheem Sterling ve Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız temsilcisinin tek golünü Kylian Mbappe kaydetti.

Bu sonuçla A Grubu'nda ilk iki sırayı alan Manchester City ve Paris Saint-Germain, son 16 turuna kalmayı garantilerdi.

B Grubu'nda daha önce liderliği garantileyen Liverpool, sahasında Porto'yu Thiago Alcantara ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.

Gruptaki diğer mücadelede ise Milan, Walter Messias'ın golüyle Atletico Madrid deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı.

Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nda ikincilik mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği maçta Sporting Lizbon, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1'lik skorla mağlup ederek son 16 turu biletini aldı.

D Grubu'nda ise Real Madrid, ilk maçta yenildiği Moldova temsilcisi Sheriff'i bu kez 3-0'la geçti. Puan cetvelinde ilk iki sırayı alması kesinleşen Real Madrid ve Inter, gruptan çıktı.

SONUÇLAR

A Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1

Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya): 0-5

B Grubu:

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0

Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya): 0-1

C Grubu:

Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

D Grubu:

Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya): 0-3

BİR ÜST TURU GARANTİLEYENLER

Bu sonuçlara göre gruplardan çıkmayı garantileyen takımlar şöyle:

Real Madrid
PSG
Manchester United
Liverpool
Chelsea
Manchester City
Bayern Münih
Juventus
Inter
Ajax
Sporting

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Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları! İşte gruplardan çıkmayı garantileyen takımlar...
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