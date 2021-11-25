Trabzonspor formasıyla 250'yi aşkın maç, Rubin Kazan'da kazanılan iki şampiyonluk. Nou Camp'ta tarihi gol. Ve Kazan tarihine geçmiş bir Karadenizli. Tabi ki en başa gideceğiz ama ben en sondan başlamak istiyorum. Rubin'e veda ederken tribünde o harika atmosferi gördüğünüzde ne hissettiniz kaptan?
Ben 10 sene oynadım Rubin Kazan'da kaptanlığını yaptım. Birçok başarı kazandım. Her futbolcunun yaşaması gereken bir his, güzel bir veda hazırladılar. Bana saygı duydular. Futbolu bırakırken çok büyük üzüntü yaşadım ama aynı şekilde birçok sevinç yaşadım. O sevgiyi görmek benim üzüntümü bir nebze de olsa aldı. Benim adıma çok gurur verici.
Oraya giderken Rusya macerasının bu kadar uzun süreceğini düşünüyor muydunuz?
Hayır. Rubin Kazan'da bu kadar uzun kalacağımı düşünmüyordum. Sözleşmem bitince ya Türkiye'ye gelirim ya da kulüp değiştiririm diye düşünüyordum. Hem kulübü hem şehri çok sevdim.
Trabzonspor bu sezon mağlubiyet görmeden yoluna devam ediyor. En yakın rakibinin 6 puan önünde. Trabzonspor için o sene bu sene diyebilir miyiz?
Ben 61 numarayı sırtıma ilk giydiğimde çok gurur duydum. Bu formayı da 20 yıl boyunca taşıdım. Rubin Kazan'da da 61 numara emekliye ayrıldı. Bu benim için onur duyduğum bir olay.
'TRABZONSPOR'UN ÇOK BÜYÜK BİR RAKİBİ YOK'
Trabzonspor bu sezon şampiyonluğun en önemli favorisi. Hem oynadığı oyun aldığı sonuçlar camianın kenetlenmesi, takımdaki arkadaşlık. Bunları açık ara gösteriyor. Tehlikeli bir yanı da var. Takımın rehavete kapılmaması lazım. İnşallah o sene bu senedir, Trabzonspor şampiyon olur.
Şu andaki performansa bakarsak Trabzonspor'un çok büyük bir rakibi olduğunu düşünmüyorum fakat lig uzun bir maraton. Hatayspor, Konyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş lideri zorlayabilir. Trabzonspor'un her maç üstüne koyarak galibiyet alarak şampiyonluğa ulaşması gerekiyor.
Eski takım arkadaşınız Fatih Tekke, geçenlerde katıldığı bir televizyon programında 'Eğer VAR olsaydı Trabzonspor olarak en az iki kez şampiyon olurduk.' demişti. Buna katılıyor musunuz? Trabzonspor yıllarında takım olarak haksızlığa uğradınızı düşünüyor musunuz?
O dönem çok enteresan maçlar kaybettik, hakem hatalarıyla kaybettik. VAR olsaydı şampiyon olurduk. Fatih Tekke'ye katılıyorum eğer o yıllarda VAR olsaydı en az bir şampiyonluğumuz olurdu. Benim en büyük burukluğum bu, Trabzonspor formasıyla 10 sene mücadele ettim. Şampiyon olamadık bu beni çok üzdü.
'VAR OLSAYDI EN AZ BİR ŞAMPİYONLUĞUMUZ VARDI'
VAR önemli bir olay. Bana göre olması gereken bir sistem. Çok fazla hata oluyor o anda müdahale edebiliyorsunuz. VAR sistemi neye göre var kime göre yok o da belli değil.
'DERBİDE İKİ AYNI POZİSYONDA FARKLI KARARLAR ÇIKTI'
Bu hafta Galatasaray - Fenerbahçe maçında aynı pozisyonda birinde golü geçersiz saydılar diğerinde aynı itme pozisyonu penaltı vermediler. Burada insanlar çelişki yaşanıyor. Belki kötü niyet yok ama gözden kaçmaması gerekiyor.
Bu her takıma yapılıyor. Trabzonspor'a da Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da yapılıyor. Çok daha dikkatli olmak gerekiyor.
Trabzonspor taraftarı için Yattara'nın ayrı bir yeri var. Gerçekten göze hoş gelen bir futbol oynuyordu. Şimdi de bir başka sol kanat oyuncusu var. Nwakeme! Eğer bu sezon Trabzonspor şampiyon olursa kuşkusuz Nwakeme'nin büyük payı olacak. İki oyuncuyu kıyaslarsanız Nwakaeme mi Yattara mı?
İkisi de birbirinden kaliteli oyuncular. Nwakaeme'nin Yattara'ya göre daha farklı meziyetleri var. Yattara kaleye daha dikine gidebilen çok çalım atan bir oyuncuydu. Nwakaeme kuvvetlini çok iyi kullanıyor. Sonucu çok rahat alabiliyor.
Trabzonspor'da oynamaları Trabzonspor taraftarı için şans. Hem görsel anlamda hem de sonuç anlamında şans.
Süper Lig'in en iyi hücum oyuncularından biriydiniz kaptan daha sonra da Rusya'da uzun yıllar başarıyla forma giydiniz. 2002 Dünya Kupası'nda kadroda olmamamak sizi üzüyor mu? 2003'teki Konfederasyon Kupası'nda çok başarılıydınız. Fransa ve Brezilya'ya golleriniz vardı.
Her futbolcunun dünya kupasında oynama hayali vardı. O dönemki milli takım teknik direktörünün kararı bu yönde oldu. Çok isterdim ama olmadı.
Türkiye formasıyla Pire'de Yunanistan'a attığınız gol mü yoksa Nou Camp'ta Barcelona'ya attığınız gol mü?
İki golün de benim için ayrı bir önemi vardı. Yunanistan'a attığım gol önemliydi. Benim için mutluluk verici bir olaydı. Yunanistan deplasmanı bizim için hep zordu. Barcelona'ya attığım gol benim için biraz daha değerli. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümdü ve Barcelona'yı deplasmanda benim attığım golle yendik.
'BARCELONA'YA ATTIĞIM GOL HER SENE KAZAN'DA KUTLANIYOR'
Barcelona'ya attığım golde inanılmaz mutlu oldum. Bana bunun tekrarını her sene yaşatıyorlar. O galibiyet Kazan'da her sene kutlanıyor. Orası için muazzam büyük bir olaydı. Barcelona o dönem rüya takımdı. Biz oraya giderken kazanmak için gitmedik. Allah nasip etti hem güzel bir gol attım hem de galip geldik.
EURO 2020'de aklınızda kalan an hangisi?
Anlatılmaz yaşanır. Biz bitti demeden bitmez sözü de orada yaşandı. Duyguların yaşandığı bir maçtı Hırvatistan maçı. İnanılmazdı. Herkesin bitti dediği yerde pes etmedik. Devam ettik.
Hırvatistan maçında penaltılar bitti eledik. Tünelden soyunma odasına gidiyoruz. Hırvatlar kendi aralarında konuşuyorlar. Birbirlerine maç bitti mi bir devre daha var mı sorusunu sordular. Olayın şokundan çok uzun süre çıkamadılar. Soyunma odasına giderken inanamıyorlardı.