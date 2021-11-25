Trabzonspor formasıyla 250'yi aşkın maç, Rubin Kazan'da kazanılan iki şampiyonluk. Nou Camp'ta tarihi gol. Ve Kazan tarihine geçmiş bir Karadenizli. Tabi ki en başa gideceğiz ama ben en sondan başlamak istiyorum. Rubin'e veda ederken tribünde o harika atmosferi gördüğünüzde ne hissettiniz kaptan?

Ben 10 sene oynadım Rubin Kazan'da kaptanlığını yaptım. Birçok başarı kazandım. Her futbolcunun yaşaması gereken bir his, güzel bir veda hazırladılar. Bana saygı duydular. Futbolu bırakırken çok büyük üzüntü yaşadım ama aynı şekilde birçok sevinç yaşadım. O sevgiyi görmek benim üzüntümü bir nebze de olsa aldı. Benim adıma çok gurur verici.

Oraya giderken Rusya macerasının bu kadar uzun süreceğini düşünüyor muydunuz?

Hayır. Rubin Kazan'da bu kadar uzun kalacağımı düşünmüyordum. Sözleşmem bitince ya Türkiye'ye gelirim ya da kulüp değiştiririm diye düşünüyordum. Hem kulübü hem şehri çok sevdim.