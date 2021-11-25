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Giriş Tarihi: 25.11.2021 16:14

Mendy'den FIFA'ya sitem! Milli takım detayı...

AA
Mendy’den FIFA’ya sitem! Milli takım detayı...

FIFA'nın bu yılki en iyi kaleci adayları arasında yer alan Senegalli Edouard Mendy, sadece kendisinin milli takım formalı fotoğrafının sitede paylaşılmamasını eleştirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından paylaşımda bulunan 29 yaşındaki kaleci, FIFA'da 2021'in en iyi kaleci adayları arasında yer alan Kasper Schmeichel, Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma ve Manuel Neuer'in fotoğraflarında milli takım formasının kullanılmasına rağmen kendisinde Chelsea formasının tercih edilmesine şaşırdığını vurguladı.

Bu durumu anlamlandırmakta zorlandığını kaydeden Mendy, "İki gündür FIFA'nın bu paylaşımına bakıyorum ve neden milli formayla gösterilmediğimi hala anlamış değilim. Ülkem Senegal'in milli formasının fotoğraflarda olmaması, normal mi? Senegal'e adaletsizlik yapılmış olmuyor mu?" ifadelerini kullandı.

Senegal'de 14 maçta görev alan Mendy'nin milli takım formasıyla adaylar arasında gösterildiği bir fotoğrafı ise takipçileri tarafından kısa süre içinde hazırlandı. Bu fotoğrafı da paylaşan Mendy, "FIFA, hazırlanması sanıldığı kadar zor değil sanırım?" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Edouard Mendy, Avrupa arenası finalinde 1985 yılından sonra görev alan ilk Afrikalı kaleci olmuştu. Bu sezon da üstün performansını sürdüren Mendy, tüm kulvarlarda 17 maçta kalesinde sadece 6 gole izin verdi.

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Mendy'den FIFA'ya sitem! Milli takım detayı...
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