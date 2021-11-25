Mendy’den FIFA’ya sitem! Milli takım detayı...

Senegal'de 14 maçta görev alan Mendy'nin milli takım formasıyla adaylar arasında gösterildiği bir fotoğrafı ise takipçileri tarafından kısa süre içinde hazırlandı. Bu fotoğrafı da paylaşan Mendy, "FIFA, hazırlanması sanıldığı kadar zor değil sanırım?" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Edouard Mendy, Avrupa arenası finalinde 1985 yılından sonra görev alan ilk Afrikalı kaleci olmuştu. Bu sezon da üstün performansını sürdüren Mendy, tüm kulvarlarda 17 maçta kalesinde sadece 6 gole izin verdi.