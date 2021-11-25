Mikel Arteta’dan Arsene Wenger’e ’geri dön’ çağrısı

FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü görevini sürdüren Wenger ile bir süredir görüştüğünü aktaran Arteta, "Son olarak belgeselinin yapıldığı gala gecesinde onunla konuştum. Onunla sohbet etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, benim için harika bir deneyimdi. Takıma geri dönmesini istedim. Umarım, yeniden yakınımızda olmayı seçer." ifadelerini kullandı.

Arteta, 72 yaşındaki Wenger'in bu teklifi kabul etmesi halinde, hangi görevle kulübe döneceği konusunda yorum yapamayacağını, buna yönetimin karar vereceğini de sözlerine ekledi.