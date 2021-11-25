Son Dakika: 25 Kasım elektrik kesintisi olan yerler: AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı ile güncel kesintiler

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler ve kesinti yaşanacak ilçeler listesi son dakika olarak paylaşıldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyurulan listedeki güncel kesintiler ve AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakentte araştırılıyor. İşte bugün yaşanan elektrik kesintileri ve kesintilerden etkilenen mahalleler!
25 KASIM ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İşte Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde bugün meydana gelecek kesintiler;
ATAŞEHİR
Barbaros, Atatürk, İçerenköy, Mimar Sinan ve Ferhatpaşa mahalleleri kesintiden etkilenecek.
BEYKOZ
Fatih, Gümüşsuyu, Akbaba, Tokatköy, Çiftlik, Çubuklu, Elmalı gibi mahalleler kesintiden etkilenecek.
KADIKÖY
Osmanağa, Fenerbahçe, Caddebostan, Kozyatağı, 19 Mayıs, Sahrayıcedit, Rasimpaşa Mahalleleri kesintiden etkilenecek.
ÜSKÜDAR
Küçük Çamlıca, Muratreis, Mimar Sinan, Kuleli, Kandilli, Acıbadem, Barbaros, Burhaniye, Zeynep Kamil Mahalleleri kesintiden etkilenecek.
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25 KASIM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
AVCILAR
NO: 7997324
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ATA, BABADAĞ, HALK, HAYAT, ONUR, PAZAR, SAKİN, VATAN, ÇAMLIDERE, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/11/2021 00:01:00 - 25/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8143335
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah NAMIK KEMAL, PINAR sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 8118551
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 25/11/2021 03:30:00 - 25/11/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8118468
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah MARSAN, TEBRİZ sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8160330
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah REYHAN, SIRAEVLER ÇIKMAZI, TEZER, TUNA, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA sk / SİYAVUŞPAŞA mah DENİZ , REYHAN sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 8063895
İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 25/11/2021 00:00:00 - 25/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8139318
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3073., 3077., 3106., 3108., 3114., MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 25/11/2021 02:00:00 - 25/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8139320
İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8152789
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DENİZ, NEŞE, PAZARTÜRK, PINAR, SEDA, YALIN, YEŞİLTEPE, ŞİRİNEVLER sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8063886
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 610., 614., 654., 656., 705., 706., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8118742
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 383., 394., 395., 397., 445., 446., 447., MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8118394
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, DEREÜSTÜ, EFE, HAVZA, KILIÇ, PAMİRA, PIRIL, SEMA, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8152406
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ARAS, RESNELİ NİYAZİ, SÜLEYMAN DEMİREL, VEDAT ALTUN sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8152790
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1540. sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8118363
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 2011. sk bölgelerinde 25/11/2021 09:30:00 - 25/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8152511
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1808., 1811., 1812., 1814., 1822., 1869., 1870., 1953., 1968., 1973., 2044., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ, UFUK sk / SÜLEYMANİYE mah ISPARTAKULE sk / YEŞİLKENT mah 1773., 1797., 1799., 1802., 1805., 1808., 1809., 1864., 1865., 1866., 1867., 1868., 1888., 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1901., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 25/11/2021 12:00:00 - 25/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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