Son Dakika: 25 Kasım elektrik kesintisi olan yerler: AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı ile güncel kesintiler

25 KASIM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AVCILAR

NO: 7997324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ATA, BABADAĞ, HALK, HAYAT, ONUR, PAZAR, SAKİN, VATAN, ÇAMLIDERE, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/11/2021 00:01:00 - 25/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8143335

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah NAMIK KEMAL, PINAR sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8118551

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 25/11/2021 03:30:00 - 25/11/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118468

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah MARSAN, TEBRİZ sk bölgelerinde 25/11/2021 09:00:00 - 25/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8160330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah REYHAN, SIRAEVLER ÇIKMAZI, TEZER, TUNA, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA sk / SİYAVUŞPAŞA mah DENİZ , REYHAN sk bölgelerinde 25/11/2021 10:00:00 - 25/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 8063895

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 25/11/2021 00:00:00 - 25/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8139318

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3073., 3077., 3106., 3108., 3114., MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 25/11/2021 02:00:00 - 25/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.