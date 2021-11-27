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Giriş Tarihi: 28.11.2021 01:47 Son Güncelleme: 28.11.2021 01:53

Felipe Melo'lu Palmeiras üs üste 2. kez Copa Libertadores şampiyonu oldu!

AA
Felipe Melo’lu Palmeiras üs üste 2. kez Copa Libertadores şampiyonu oldu!

Copa Libertadores Finali'nde iki Brezilya takımının karşı karşıya geldiği maçta Palmeiras, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Flamengo'yu uzatmalarda Deyverson'un attığı golle 2-1 mağlup ederek üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.

Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinde iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Flamengo karşı karşıya geldi. Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Yüzüncü Yıl Stadı'nda oynanan final mücadelesinin normal süresi Raphael Veiga ve Gabriel Barbosa'nın golleriyle 1-1 sona erdi.

Uzatmaya giden maçın 95. dakikasında Deyverson'un golüyle bir kez daha öne geçen Palmeiras, rakibini 2-1 mağlup etti.

Palmeiras, 1999 ve 2020 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez şampiyonluğa uzandı.

Kariyerini Palmeiras'ta sürdüren eski Galatasaraylı Felipe Melo, 113. dakikada oyuna girdi.

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Felipe Melo'lu Palmeiras üs üste 2. kez Copa Libertadores şampiyonu oldu!
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