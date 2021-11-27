Futbol tarihinde ender görülen olay! Belenenses - Benfica maçında 9 kişiyle başladılar...

Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında saat 23.30'da başlayacak mücadelede Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı.