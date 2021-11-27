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Giriş Tarihi: 27.11.2021 23:55 Son Güncelleme: 28.11.2021 00:00

Futbol tarihinde ender görülen olay! Belenenses - Benfica maçında 9 kişiyle başladılar...

Futbol tarihinde ender görülen olay! Belenenses - Benfica maçında 9 kişiyle başladılar...

Portekiz Premier Lig'inde ender görülen bir olay yaşandı. Ligin 12. haftasında Benfica'yı konuk edecek olan Belenenses, takımda 14 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karşılaşmaya 9 kişi başlamak zorunda kaldı. Karşılaşmanın ilk düdüğünün hemen ardından Belenenses, Kau'nun 1. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü.

Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında saat 23.30'da başlayacak mücadelede Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı.

Benfica karşısına sadece 9 oyuncu ile çıkan Belenenses'te bu oyuncular arasında 2 kaleci yer alıyor.

Benfica, maçın henüz 23. saniyesinde ve 14. dakikada bulduğu gollerle 9 kişilik rakibine karşı 2-0 öne geçti.

SAHADA 2 KALECİ VAR!

Oldukça talihsiz bir olay yaşayan Belenenses'te eksiklerden dolayı iki kaleci birden maça başladı. Kaleci Ramalho orijinal mevkisinde yer alırken, kaleci Monteiro ise sahada bulundu.

Belenenses geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla 16'ncı sırada yer alırken; Benfica ise 28 puanla ligde 3'üncü sırada bulunuyor.

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Futbol tarihinde ender görülen olay! Belenenses - Benfica maçında 9 kişiyle başladılar...
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