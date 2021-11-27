Futbol tarihinde ender görülen olay! Belenenses - Benfica maçında 9 kişiyle başladılar...

Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında saat 23.30'da başlayacak mücadelede Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı.
Benfica karşısına sadece 9 oyuncu ile çıkan Belenenses'te bu oyuncular arasında 2 kaleci yer alıyor.
Benfica, maçın henüz 23. saniyesinde ve 14. dakikada bulduğu gollerle 9 kişilik rakibine karşı 2-0 öne geçti.
SAHADA 2 KALECİ VAR!
Oldukça talihsiz bir olay yaşayan Belenenses'te eksiklerden dolayı iki kaleci birden maça başladı. Kaleci Ramalho orijinal mevkisinde yer alırken, kaleci Monteiro ise sahada bulundu.
Belenenses geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla 16'ncı sırada yer alırken; Benfica ise 28 puanla ligde 3'üncü sırada bulunuyor.