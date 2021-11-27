Hakan Çalhanoğlu Inter’de yine attı! İmza vuruşu...

A Milli Futbol Takımımızın ve Inter'in önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer sezonunda Milan ile sözleşmeyi yenilemeyi tercih etmeyip Inter'e transfer olduğunda birçok taraftarın tepkisini çekmişti.
Inter ile sezonun ilk maçında 1 gol 1 asist yapan milli yıldızımız, daha sonra düşüşe geçmiş ve uzun süre skor katkısı yapamamıştı.
Son haftalarda ise yeniden formunu yükselten Hakan Çalhanoğlu, Milano derbisinde eski takımına golünü attıktan sonra Venezia karşısında da ağları havalandırmayı başardı.
Ceza sahası dışında sağ ayağıyla yerden ve sert bir vuruşla kaleciyi mağlup eden Hakan, bu sezon Inter formasıyla 4. golünü attı.
🇹🇷🌟Hakan Çalhanoğlu, Inter'i Venezia deplasmanında bu müthiş golle öne geçirdi...pic.twitter.com/JzVNUPwFKW— Sabah Spor (@sabahspor1) November 27, 2021