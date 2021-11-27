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Giriş Tarihi: 27.11.2021 23:39 Son Güncelleme: 27.11.2021 23:40

Hakan Çalhanoğlu Inter'de yine attı! İmza vuruşu...

Hakan Çalhanoğlu Inter’de yine attı! İmza vuruşu...

Yaz transfer sezonunda Milan'dan ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Milan taraftarlarının tepkisini çekmişti. Sözleşmesi bittikten sonra Inter'i tercih eden milli futbolcumuz, bu sezon Inter formasıyla 4. golünü attı. Venezia karşısında imza golünü atan Hakan, Inter'de taraftarlardan büyük destek görüyor.

A Milli Futbol Takımımızın ve Inter'in önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer sezonunda Milan ile sözleşmeyi yenilemeyi tercih etmeyip Inter'e transfer olduğunda birçok taraftarın tepkisini çekmişti.

Inter ile sezonun ilk maçında 1 gol 1 asist yapan milli yıldızımız, daha sonra düşüşe geçmiş ve uzun süre skor katkısı yapamamıştı.

Son haftalarda ise yeniden formunu yükselten Hakan Çalhanoğlu, Milano derbisinde eski takımına golünü attıktan sonra Venezia karşısında da ağları havalandırmayı başardı.

Ceza sahası dışında sağ ayağıyla yerden ve sert bir vuruşla kaleciyi mağlup eden Hakan, bu sezon Inter formasıyla 4. golünü attı.

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Hakan Çalhanoğlu Inter'de yine attı! İmza vuruşu...
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