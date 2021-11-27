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Giriş Tarihi: 27.11.2021 23:00

Liverpool, Southampton'ı farklı geçti!

AA
Liverpool, Southampton’ı farklı geçti!

İngiltere Premier Lig'de oynanan 13. hafta maçında Liverpool, sahasında Southampton'ı 4-0 mağlup etti. Liverpool'a farklı galibiyeti getiren golleri 2 ve 32. dakikalarda Diogo Jota, 37. dakikada Thiago Alcantara ile 52. dakikada Virgil van Dijk attı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan 13. hafta maçında Liverpool, sahasında Southampton'ı 4-0 mağlup etti. Liverpool'a farklı galibiyeti getiren golleri 2 ve 32. dakikalarda Diogo Jota, 37. dakikada Thiago Alcantara ile 52. dakikada Virgil van Dijk attı. Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 28'e çıkarırken, Southampton 14 puanda kaldı.

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Arsenal, haftanın açılış maçında ligde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Newcastle United'ı ağırladı. Başkent temsilcisi, rakibini 56. dakikada Bukayo Saka ve 66. dakikada Gabriel Martinelli'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Arsenal, bu galibiyetle 23 puana ulaşırken, Newcastle United 6 puanda kaldı.

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Liverpool, Southampton'ı farklı geçti!
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