Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'ın istifa sözlerine yanıt! "Gereken neyse onu yaparız"

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Tatsız ve hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Maalesef aldığımız sonuç bizi son derece üzmüştür. Taraftarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve inanmaya devam edecekleri için.