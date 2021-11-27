Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'ın istifa sözlerine yanıt! "Gereken neyse onu yaparız"

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde üst üste 4. mağlubiyetini alan Beşiktaş 20 puanda kaldı. Giresunspor ise 16 puana yükseldi.
Yalçın, "Muhtemelen yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Bu gidişat iyi bir gidişat değil." diye konuştu.
Sergen Yalçın'ın bu açıklamalarına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yanıt verdi. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın sözleri için "Gereken neyse onu yaparız" diye konuştu.
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:
Tatsız ve hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Maalesef aldığımız sonuç bizi son derece üzmüştür. Taraftarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve inanmaya devam edecekleri için.
"BU SENENİN ŞAMPİYONU YİNE BEŞİKTAŞ"
Ben buradan iddia ediyorum. Bu senenin şampiyonu yine Beşiktaş olacaktır. Bu sorunların çözümsüz olduğunu düşünmüyorum. Çok yakında sorunları çözeceğiz.
MHK'nin değişmesi yetmemiş. Ya beceriyorsunuz, ya da niyetiniz kötü. Gerekeni yapın. Yapmıyorsanız, size verdiğimiz hoşgörü bitmiştir. Bu geceden itibaren artık son derece tepki göstereceğimizi ilan ediyorum.
"DİNLEDİKTEN SONRA GEREKENİ YAPARIZ"
Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim.
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'ın sözlerine yanıt! "Gereken neyse yaparız"