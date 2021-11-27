Szalai’yi pamuklara sardılar!

İddialara göre F.Bahçe, 23 yaşındaki savunmacı için İngiliz ekbi iyle 20 milyon Euro’ya anlaştı. Futbolcu, herhangi bir sakatlığın transferi olumsuz etkilememesi amacıyla kulübede tutuluyor
Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin son dönemde genelde yedek soyundurulması ve yerini Marcel Tisserand'a kaptırması, beraberinde tepkileri getirdi. Bu durumun nedeninin ise Macar futbolcu için Chelsea ile yapılan transfer pazarlıkları olduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin geçen sezondevre arasında Apollon Limassol'den 2milyon Euro'ya kadrosuna kattığıSzalai'yi 20 milyon Eurobonservis bedeli karşılığındaChelsea'ye göndermeye hazırlandığıöğrenildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı, herhangi bir sakatlık durumunun transferi olumsuz etkilememesi adına futbolcunun yedek soyundurulduğu belirtildi.
OCAK AYINDA İNGİLTERE YOLUNU TUTACAK
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin, ocak ayında Ada yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Chelsea'de savunmada görev yapan Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Thiago Silva'nın gelecekleriyle ilgili belirsizliklerin olması nedeniyle teknik direktör Thomas Tuchel, Attila Szalai'nin transferini özellikle istemişti. İngiliz ekibi, gençstoperi uzun süredir hem Fenerbahçe hemde Macaristan Milli Takımı'nda scoutlarıaracılığıyla yakın takibe almıştı.
KANARYA, KALECİGÖKHAN'A TALİP
FENERBAHÇE'DE Altay Bayındır'ın uzun süreli sakatlığı kaleci transferini gündeme getirdi. Berke'nin arkasında yedek bekleyecek kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin,Çaykur Rizespor'un başarılıeldiveni Gökhan Akkan'ılistesine dahil ettiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin, önümüzdeki günlerde 26 yaşındaki Gökhan için Karadeniz ekibine teklif götürmesi bekleniyor.
MESUT ÖZİLSEFERBERLİĞİ
GALATASARAY derbisinde ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlık geçiren Mesut Özil'in tedavisi sürüyor. Olympiakos karşısında görev yapamayan tecrübeli 10 numaranın pazartesi günü Göztepe deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etti. Mesut'un da oynamayı çok istediği belirtildi.
NE DEDİLER?
SORU: Fenerbahçe'de hedefte Vitor Pereira var. Olimpiakos'a oyuncu tercihlerinden dolayı kaybettiğisöyleniyor. Sarı-lacivertliler, pazartesi günü de Göztepe'ye konuk olacak. Neler söylersiniz?
İskender Günen F.Bahçe acele transferlere bel bağladı
Sezon başı yapılan transferleri göz önüne getirdiğimizde, gerektiği yeterlilikte olmadığı bir gerçek. Bir takımın hedefi şampiyonluksaönce iyi bir kaleci, ardındangolcü bir oyuncuya mutlakgereksinimi var. Altay Bayındır'ın geçen yıldan performansı belli. Bir de F.Bahçe gibi bir büyük takımı taşıyabilecek oyuncu transfer edilmedi. Acele transfer edilen Berisha,Serdar ve Rossi'ye bel bağlandı. Valencia'nın yokluğunda görüyoruz ki bu üç oyuncu da F.Bahçe'yi taşıyabilecek yeterlilikte değil. Pereira, elindeki kadroya göre bir oyun stratejisi uygulamadığı için puan kayıpları yaşandı. Dörtlü savunmaya geçtikten sonra da daha farklı görüntüler ortaya çıktı. AncakF.Bahçe kalan 6 maçtaistenilen puanları alamazsaPereira iledevam etmesi çok zor.
Ali Gültiken 6 maç Pereira'nın yolunu çizer
Olympiakos maçının Vitor Pereira için etken olacağını çok düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin ana hedefi Süper Lig. Pereira'nın bundan sonraki süreci, durumuna göre belirleyici olacak. Galatasaraymaçı bir kredi yarattı.Kalan 6 maçta kazanılacaksüreci bir şekildebaşlatabilirse bu tartışmalarıgeride bırakabilir. Galatasaray maçına kadar büyük bir tartışma içindeydi. Ama derbi galibiyeti birçok şey için ilaç oldu. 4'lü sistemle devam edeceğini düşünüyorum. Oyuncularbu sistemi daharahat oynayacaktır. Bu da hem F.Bahçe için hem de Pereira için çıkışı yaratacaktır.