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Giriş Tarihi: 29.11.2021 01:39 Son Güncelleme: 29.11.2021 01:44

Napoli, Lazio karşısında farka gitti!

Napoli, Lazio karşısında farka gitti!

İtalya Serie A'nın 14. haftasında, lider Napoli, Lazio'yu 4-0 yendi. Napoli'nin gollerini, Zielinski, Mertens (2) ve Fabian Ruiz kaydetti.

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede, lider Napoli ile orta sıralardaki Lazio kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya hızlı giriş yapan ev sahibi takım, 7. dakikada Piotr Zielinski ile 1-0 öne geçti. Napoli, bu golden üç dakika sonra Dries Mertens ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Konuk Lazio'nun farkı azaltmak için yüklendiği sırada, ev sahibi takım, Mertens ile 29. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarı, Napoli'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun büyük kısmı Napoli'nin kontrolünde geçerken, 85. dakikada Fabian Ruiz ile bir gol daha buldu. Ruiz, yaklaşık 25 metreden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 4-0.

Bu gol maçın skorunu da tayin etti ve Napoli, Lazio'yu 4-0 mağlup etti.

Böylece puanını 35'e yükselten ve liderliğini sürdüren Napoli, haftayı puansız tamamlayan en yakın takipçisi Milan ile farkı 3'e çıkardı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Lazio ise Serie A'da üst üste 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Haftayı puansız kapatan Lazio, 21 puanla 8. sırada kaldı. Lazio, bu sezon 5. yenilgisini aldı.

Ligin 14. haftasında diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Udinese-Genoa: 0-0, Milan-Sassuolo: 1-3, Spezia-Bologna: 0-1 ve Roma-Torino: 1-0.

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Napoli, Lazio karşısında farka gitti!
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