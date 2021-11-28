Napoli, Lazio karşısında farka gitti!

Böylece puanını 35'e yükselten ve liderliğini sürdüren Napoli, haftayı puansız tamamlayan en yakın takipçisi Milan ile farkı 3'e çıkardı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Lazio ise Serie A'da üst üste 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Haftayı puansız kapatan Lazio, 21 puanla 8. sırada kaldı. Lazio, bu sezon 5. yenilgisini aldı.

Ligin 14. haftasında diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Udinese-Genoa: 0-0, Milan-Sassuolo: 1-3, Spezia-Bologna: 0-1 ve Roma-Torino: 1-0.