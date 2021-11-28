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Giriş Tarihi: 28.11.2021 23:07 Son Güncelleme: 28.11.2021 23:12

Trabzonspor'a coşkulu karşılama!

AA
Trabzonspor’a coşkulu karşılama!

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'u bordo-mavili taraftarlar, Trabzon'da coşkulu karşıladı.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'u bordo-mavili taraftarlar, Trabzon'da coşkulu karşıladı. Maçın ardından THY'ye ait özel uçakla kente dönen bordo-mavili kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı.

Trabzonspor'a coşkulu karşılama!

Sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlarla fotoğraf çektiren futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti. Bu arada, taraftarların isteği üzerine otobüsten geri inen kaptan Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak üçlü çektirdi.

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Trabzonspor'a coşkulu karşılama!
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