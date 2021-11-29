SON DAKİKA! 2021 Ballon d’Or ödülünü Lionel Messi kazandı! Messi 7. kez ödülü aldı, Ronaldo 5’te kaldı...

Son dakika haberi... Fransız futbol dergisi France Football tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün bu yılki kazananı Lionel Messi oldu. Oylamada Bayern Münih'in Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski 2. Chelsea'nin İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho 3. Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema 4. Chelsea'nin Fransız orta sahası N'Golo Kante ise 5. sırada yer aldı.
France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de verilmeyen ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.
2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında da ödülü alan Messi, 7. defa "Altın Top"un sahibi olarak kendisine ait rekoru geliştirdi. 34 yaşındaki Messi, Arjantin'in 28 yıllık Kupa Amerika hasretinin bitmesine yardımcı olmuş ve A milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı.
Oylamada Bayern Münih'ten Polonyalı Robert Lewandowski 2'nci, Chelsea'den İtalyan Jorginho 3'üncü sırayı aldı.
France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Altın Top ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.
CRISTIANO RONALDO TÖRENE KATILMADI
Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi olan ve bu ödülü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, 2021 yılında yapılan törene katılmama kararı aldı.
YILIN FORVETİ LEWANDOWSKI!
Bayern Munih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl verilmeye başlanan "Yılın forveti" ödülünü aldı. Lewandowski, ödülünü aldıktan sonra "Burada olduğum içim çok gururluyum. Her zaman gol atmaya hazır bekliyorum ve maç kazandıran golü atmayı umuyorum. Pandemi sonrasında burada olmak gurur verici. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim çünkü onlar sayesinde goller atıyorum." diye konuştu.
KOPA TROPHY, PEDRI'NİN!
Yılın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen 2021 Kopa Trophy'i Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Pedri kazandı.
Pedri, ödülü kazandıktan sonra Lionel Messi'den bahsederek "Messi, saha içinde ve saha dışında bana çok yardım etti. Ondan öğrendiğim her şey için minnettarım." dedi.
YILIN KALECİSİ ÖDÜLÜ DONNARUMMA
İtalya Milli Takımı'yla EURO 2020'yi kazanan ve bu yaz PSG'ye transfer olan Gianluigi Donnarumma, Yılın Kalecisi seçildi.
Ballon d'Or ödüllerini, Formula 1 takımlarından Alpine'in pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon getirdi.