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Giriş Tarihi: 29.11.2021 08:01 Son Güncelleme: 29.11.2021 08:02

Son dakika: Vitor Pereira'dan Göztepe maçı için flaş karar! Allahyar dönüyor mu?

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Vitor Pereira’dan Göztepe maçı için flaş karar! Allahyar dönüyor mu?

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler, Göztepe karşısında derbi galibiyetini getiren taktik ile sahada olacak. İzmir'de Ferdi-Kim-Szalai-Novak defans dörtlüsü ile oynayacak olan Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si, 3 puanla çıkışı sürdürmek istiyor. Bu arada sezon başında Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetinin ardından ligde hayli kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, son 9 lig maçında tek galibiyeti bulunan ve düşme hattında yer alan Göztepe'ye konuk oluyor.

Dört maçlık kazanamama serisinin ardından 2-1'lik Galatasaray galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe, yine derbi dizilişi ile oynayacağı maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Ayrıca lider Trabzonspor'un da dün kazanması Fenerbahçe'yi Göztepe karşısında galibiyete mecbur bıraktı...

MESUT ÖZİL 11'E DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Tisserand kart cezalısı, Valencia ile Altay ise sakat olmaları nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Mert Hakan'ın yerine derbide üç puanı getiren golün sahibi Crespo, Tisserand'ın yerine de Szalai oynayacak.

Olympiakos maçında sakat olduğu için forma giyemeyen Mesut Özil ise iyileşti ve bugün ilk 11'de yerini alacak.

İyileşen Gustavo da maç kadrosunda olacak. Forvette de Berisha'nın yerine Serdar Dursun'un görev alacağı gelen bilgiler arasında...

ALLAHYAR İÇİN SON KARARI PEREIRA VERECEK

Bu arada gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de ocak ayında Allahyar seçeneği de masada olacak.

Sezon başında Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan İranlı forvet, 14 maçta 6 gol ve 4 asist ile adından söz ettiriyor.

Kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan 20 yaşındaki oyuncuyu, teknik direktör Pereira'nın antrenmanlarda gördükten sonra takımda tutup tutmama kararını vereceği bildirildi.

Zorya'nın 3 milyon Euro'luk opsiyonu kullanması ise beklenmiyor.

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Son dakika: Vitor Pereira'dan Göztepe maçı için flaş karar! Allahyar dönüyor mu?
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