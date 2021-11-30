Liverpool, Claudio Taffarel’i resmen açıkladı! Galatasaray’da sonra...

Taffarel ile ilgili konuşan Liverpool Teknik Direktörü Klopp "Aklımızdaydı ve artık hayal ettiğimiz en iyi pozisyondayız. Kalecilikte kendi felsefemizi inşa etmeye çalışıyoruz. Bu bizim oyunumuz ve farklı bakış açışına sahip olmak istiyoruz. Alisson Becker ile konuştum. Çünkü dünyanın en iyi 2 kalecisi Brezilyalı. Ekibimize Taffarel'i dahil ederek çok önemli bir iş yaptık" dedi.