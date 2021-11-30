Liverpool, Claudio Taffarel’i resmen açıkladı! Galatasaray’da sonra...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı Milli Takımı'nın da kaleci antrenörü olan Claudio Taffarel'in kaleci antrenörlüğüne getirildiğini resmen açıkladı. Galatasaray'da 2 dönem kaleci antrenörlüğü yapan tecrübeli isim, milli takımdaki görevine de devam edecek.
Taffarel ile ilgili konuşan Liverpool Teknik Direktörü Klopp "Aklımızdaydı ve artık hayal ettiğimiz en iyi pozisyondayız. Kalecilikte kendi felsefemizi inşa etmeye çalışıyoruz. Bu bizim oyunumuz ve farklı bakış açışına sahip olmak istiyoruz. Alisson Becker ile konuştum. Çünkü dünyanın en iyi 2 kalecisi Brezilyalı. Ekibimize Taffarel'i dahil ederek çok önemli bir iş yaptık" dedi.