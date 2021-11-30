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Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:59 Son Güncelleme: 30.11.2021 12:05

Puskas Ödülü adayları belli oldu! Patrik Schick, Lamela, Mahrez ve...

AA
Puskas Ödülü adayları belli oldu! Patrik Schick, Lamela, Mahrez ve...

FIFA'nın düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün 10 adayı belli oldu. Listede Riyad Mahrez ve Erik Lamela'nın yanı sıra EURO 2020'de orta sahadan müthiş bir gol atan Patrik Schick de yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri verilen "en iyi gol" ödülünün adayları arasında, İngiltere'de Manchester City forması giyen Riyad Mahrez ile Sevilla'nın Arjantinli oyuncusu Erik Lamela da yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan ilk oylama, 10 Aralık'a kadar sürecek. Bu tarihte aday sayısı 3'e düşecek ve ödülün sahibi, FIFA'nın belirlediği jürinin yapacağı oylamanın ardından 17 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

Hamit Altıntop'un A Milli Takım formasıyla Kazakistan'a attığı golle 2010'da kazandığı ödülü, 2009'da Cristiano Ronaldo, 2011'de Neymar, 2012'de Fenerbahçe forması altında attığı golle Miroslav Stoch, 2013'te Zlatan Ibrahimovic, 2014'te James Rodriguez, 2015'te Wendell Lira, 2016'da Mohd Faiz Subri, 2017'de Olivier Giroud, 2018'de Muhammed Salah, 2019'da Daniel Zsori ve geçen yıl da Heung-min Son almıştı.

2021 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle:

Luis Diaz (Kolombiya): Brezilya-Kolombiya (Kupa Amerika)

Gauthier Hein (Fransa): Chamois Niortais-AJ Auxerre (Fransa 2. Ligi)

Erik Lamela (Arjantin): Arsenal-Tottenham Hotspur (Premier Lig)

Valentino Lazaro (Avusturya): Bayer 04 Leverkusen-Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

Riyad Mahrez (Cezayir): Zimbabwe-Algeria (Avrupa Uluslar Kupası Elemeleri)

Sandra Owusu-Ansah (Gana): Kumasi Sports Academy Ladies-Supreme Ladies (Gana Kadınlar Premier Ligi)

Vangelis Pavlidis (Yunanistan): Willem II-Fortuna Sittard (Hollanda Birinci Futbol Ligi)

Daniela Sanchez (Meksika): Queretaro-Atletico de San Luis (Meksika Kadınlar Birinci Ligi)

Patrik Schick (Çekya): Çekya-İskoçya (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası)

Mehdi Taremi (İran): Chelsea-Porto (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Caroline Weir (İskoçya): Manchester City-Manchester United (İngiltere Kadınlar Süper Ligi)

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Puskas Ödülü adayları belli oldu! Patrik Schick, Lamela, Mahrez ve...
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