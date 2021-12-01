Biz bitti demeden bitmez

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Kadın A Milli Futbol Takımımız, Mersin'de oynanan maçta İsrail'i 3-2 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, Koral Hazan ve Opal Sofer'in golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci devrede ise Ay-Yıldızlı ekibimiz müthiş bir geri dönüşe imza attı. Baskılı bir oyun sergileyen Türkiye, 71. dakikada BirgülSadıkoğlu'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Milliler, 90+3'te Dilan Yeşim Taşkın ile skora denge getirdi. 90+8'de ise kazandığımız penaltıda Ebru Topçu, meşin yuvarlağı filelere göndererek Türkiye'ye 3 puanı getirdi. 5 maçı geride kalan grupta ikinci kez galibiyet alan A Milli Takımımız,puanını 7'ye yükseltti. Grupta Almanya 15 puanla lider durumda. İkinci sıradaki Portekiz'in 13, üçüncü Sırbistan'ın ise 9 puanı bulunuyor. Bir sonraki maçımız23 Şubat 2022'de Sırbistan ile.