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Giriş Tarihi: 2.12.2021 23:59 Son Güncelleme: 3.12.2021 00:02

Manchester United - Arsenal maçında ilginç anlar! De Gea'nın ayağına bastı, gole neden oldu...

Manchester United - Arsenal maçında ilginç anlar! De Gea’nın ayağına bastı, gole neden oldu...

İngiltere Premier Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en çok dikkat çeken karşılaşmasında Manchester United, ligde sonradan açılan Arsenal'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk golü konuk ekip Arsenal'den gelirken, golden önce yaşananlar maça damga vurdu.

İngiltere Premier Lig'de 14. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Hafta içi oynanan maçlarda bu haftanın en çok beklenen mücadelesi Manchester United ve Arsenal mücadelesi oldu.

Ligde bu sezon şampiyonluk hedefiyle başlayan Manchester United, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmıştı.

Ralf Rangnick ile anlaşmaya varan Manchester devi, Alman teknik adamla yeniden yükselişe geçmek istiyor. Arsenal ise sezona oldukça kötü başlamış olmasına rağmen üst üste aldığı galibiyetlerle puan durumunda yukarıya çıkmayı başardı.

TAKIM ARKADAŞINA YAPTIĞI HAREKET GOLÜ YEDİRDİ

Manchester ve Londra takımlarının zorlu karşılaşmasında maçın ilk golü oldukça ilginç bir şekilde Arsenal'den geldi.

Bir köşe vuruşu savunması sırasında Manchester United'lı Fred, kalecisi De Gea'nın bileğine bastı ve takım arkadaşının yerde kalmasına neden oldu.

De Gea yerdeyken seken topa sert bir vuruş yapan Smith Rowe, ceza sahası dışında topu boş kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Pozisyondan sonra yoğun itirazlarda bulunan Manchester United'lı futbolcular, gol kararının geçersiz sayılmasını istese de maçın hakeminin kararı değişmedi.

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Manchester United - Arsenal maçında ilginç anlar! De Gea'nın ayağına bastı, gole neden oldu...
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