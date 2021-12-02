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Giriş Tarihi: 2.12.2021 10:33 Son Güncelleme: 2.12.2021 10:34

Mohamed Salah'tan Ballon d'Or yorumu! Herkes Messi'yi eleştirmişti...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Mohamed Salah’tan Ballon d’Or yorumu! Herkes Messi’yi eleştirmişti...

Yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü Messi'nin 7. kez kazanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Futbol dünyanından birçok isim bu sezon ödülü hak edenin Lewandowski olduğunu ifade etti. Ballon d'Or tartışmaları son olarak Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a da soruldu. Son dönemin en formda yıldızı herkesin aksine yorum yapmaktan kaçındı. Muhabirin sorusuna gülerek tepki veren Salah, "Yorum yok" dedi.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Geceye birbirinden ünlü isimler akın ederken, kazanan Messi oldu. Arjantinli yıldızın 7. kez Ballon d'Or'u kazanması spor camiasını ikiye böldü. Son olarak Salah'a da Messi'nin ödülü kazanması soruldu.

Son 15 yılda Messi ve Ronaldo'nun hakimiyetinde geçen Ballon d'Or ödülü bu sezon Messi'nin oldu. Ronaldo'nun 6. sırada kaldığı ve yıllar sonra ilk kez ilk 5 dışında kaldığı oylamanın ardından tartışmalar da başladı.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında da ödülü alan Messi, 7. defa 'Altın Top'un sahibi olarak kendisine ait rekoru geliştirdi. 34 yaşındaki Messi, Arjantin'in 28 yıllık Kupa Amerika hasretinin bitmesine yardımcı olmuş ve A milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı.

Oylamada Bayern Münih'ten Polonyalı Robert Lewandowski 2'nci, Chelsea'den İtalyan Jorginho 3'üncü sırayı aldı.

Messi'nin ödülü kazanması futbol dünyasının önde gelenlerini adeta çileden çıkardı. Futbol camiasının büyük bir kısmı Robert Lewandowski'ye haksızlık yapıldığını ifade etti.

Ibrahimovic, Toni Kroos, Iker Casillas gibi yıldızlar fikirlerini açık açık belirtirken, Ronaldo ise bir Instagram kullanıcısının Messi'nin ödülü hak etmediğini açıkladığı gönderinin altına, 'Gerçekler' yazarak düşüncesini belirtti.

Ballon d'Or tartışmaları adaylardan biri olan Salah'a da soruldu. Son yılların en formda yıldızlarından biri olan Mısırlı, Everton'ı 4-1 yendikleri müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

2 gol atarak yıldızlaştığı müsabaka hakkında konuştuktan sonra kendisine yöneltilen Messi-Ballon d'Or sorusuna gülerek tepki veren Salah, "Yorum yok" dedi.

Messi hakkında yorum yapmayan Mısırlı, bu formunu sürdürmesi halinde gelecek yıl ödülü kazanabileceği şeklindeki yoruma ise, "Umarım" diyerek cevap verdi.

Salah, "Benim öncelikli hedefim bir şeyler kazanmak. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi veya ikisi birden. Herkes için ana hedef bu" ifadelerini kullandı.

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Mohamed Salah'tan Ballon d'Or yorumu! Herkes Messi'yi eleştirmişti...
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