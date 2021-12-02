Riva’da tanışma günü

Kulüpler, TFF’nin yeni danışmanı David Elleray ile buluşup hakemlik sisteminin yapılandırılması çalışmaları için fikir alışverişinde bulundu
TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği arasında dün Riva'da önemli bir toplantı yapıldı. Hakemliksisteminin yeniden yapılanmasıiçin ortak çalışma grubu kuran taraflar, TFF'nin danışmanlığına getirilen David Elleray ile ilk kez buluşup şikâyetlerini dile getirdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı toplantı sonrası Ağaoğlu şu açıklamaları yaptı: "TFF, David Elleray ile bir süre önce danışman olarak anlaşma imzaladı. Teker teker tümkulüplerle yaşanılan sıkıntıları,bu sıkıntılarla ilgili kendilerininçözüm önerilerini dinledi. Federasyon başkanımız da kulüplerle aynı görüşü paylaştığını ifade etti. Her iki tarafta da aynı iradeyi görmek, problemlerin çok yakın bir gelecekte iki tarafın da ortak çabası ile çözüleceğini gösterdi."
ELLERAY KİMDİR?
1954 doğumlu David Elleray, eski bir İngiliz futbol hakemi. 2016 yılından bu yana IFAB'da teknik direktör olarak görev yapıyor ve İngiltere Futbol Fedarasyonu Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.