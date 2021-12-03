Ağaoğlu ile 3 yıl daha

Trabzonspor’da hafta sonu gerçekleştirilecek 75. Seçimli Olağan Genel Kurul’da tek aday olan Ahmet Ağaoğlu yeni yönetiminde tam 12 farklı isme yer verecek
Trabzonspor'da yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurula tek aday olarak girecek olan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 22 kişilik listesi dün sabah Divan Kurulu Başkanlığı'na sunuldu. 3 yıl daha görevde kalacak olan Ağaoğlu'nun yönetim kurulu listesinde tam 12 yeni ismin olması dikkat çekti. Bu isimler ise Zeyyat Kafkas, Sami Karaman,Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet,Faruk Hacı Haliloğlu, ŞemsetdinHancı, Ertuğ Özarman, CoşkunÖztürk, Ahmet Beşir, VahapÖztel, İbrahim Tüfekçi ve İbrahim Aydın. Bu 12 yeni yöneticinin 6 tanesinin yedek listede yer alacağı bildirildi. Asbaşkanlık görevine ise mevcut yönetimde de yer alan Ertuğrul Doğan'ın geleceği öğrenildi.