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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Barça istese de Pjanic’i alamaz!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Barça istese de Pjanic’i alamaz!

31 yaşındaki tecrübeli orta sahanın kiralık sözleşmesinde “Geri çağırılabilir” maddesi yok. Bu nedenle Barcelona, siyah-beyazlıları ikna etmek zorunda

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yaşadığı problemler nedeniyle yaz transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Miralem Pjanic'in son günlerde İspanya'ya döneceği konuşuluyor. Katalan ekibinin yeni hocası Xavi Hernandez'in devre arasında yıldız oyuncuyu geri çağırmaya hazırlandığı İspanyol basınında dillendirilse de bunun gerçekleşmesi tamamen Beşiktaş'ın onayına bağlı. Boşnak futbolcunun, kiralık sözleşmesinde "Geri çağırılabilir" maddesi yer almadığı için Barcelona'nın öncelikle siyahbeyazlıları ikna etmesi gerekiyor. Katalan ekibinden henüz bu yönde talep gelmediği belirtilirken, Beşiktaş'ın böyle bir durum yaşanması halinde konuyla ilgili değerlendirmesini ancak devre arasında yapabileceği ifade edildi.

Soru: Pjanic, Beşiktaş'a faydalı oldu mu? Barcelona'dan bir talep gelirse gönderilmeli mi?

ALİ GÜLTİKEN
1 dakika bile beklenmemeli
BÖYLE bir fırsat varsa 1 dakika bile beklenmemeli. Miralem Pjanic, geldiğinden beri takıma sıfır katkı ile devam ediyor. Bir de bitmeyen sakatlık süreçleri var. Bu tür oyuncular, bu sezon Beşiktaş'ı çok yordu. Beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bir de çok yüksek maliyetleri var. Bundan sonrası varlığı ile yokluğu arasında Beşiktaş adına bir fayda görmüyorum. O yüzden beklenmeden fırsat varsa kullanılmalı ve gönderilmeli.

FATİH DOĞAN
Maliyetini karşılamanın artısı yok
PJANIC başarılı olsa Beşiktaş başarılı olurdu.. Takımın başarısız olduğu bir yerde oyuncunun da tezat bir farkını göremedik. Pjanic, yıldız bir futbolcu ama gerçek değerinin çok gerisinde kaldı. Oynadığı takımlarda genelde 6 numarada, defansın önündeydi. Türkiye'de daha çok temaslı ve faullü futbol oynandığı için daha sert 6 numaralara ihtiyaç duyuluyor. O işi de Türkiye'de geçen sezon en iyi Josef de Souza yaptığı için belki de Pjanic mevkisel de bir sorun yaşıyor. Bazı maçlarda çift 6'lı oyun tarzı da verimli olamadı. Eğer Barcelona Pjanic'i geri istiyorsa Beşiktaş oyuncuya teşekkür edebilir. Tabii ki karşı tarafın da bir bedel ödememesi kaydıyla. Beşiktaş'ın Avrupa'da hedefi kalmadığına göre Pjanic'in maliyetlerini de üstlenmenin bir artısı olmadığını da söyleyelim.

SÜRPRIZ KARARLAR!
BEŞİKTAŞ'IN önceki gün sol uyluk üst adalesinden ağrıları olduğunu açıkladığı Miralem Pjanic, Kasımpaşa maçının kadrosuna alındı. Boşnak yıldız teknik heyet ile görüşerek oynamak istediğini belirtti. Takımla birlikte çalışma yapan deneyimli orta sahanın yedek soyunması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın sürprizi ise Francisco Montero oldu. Oynamasına engel herhangi bir durum olmayan İspanyol stoper, kadroya dahil edilmedi. Sol bekte Rıdvan Yılmaz formasına kavuşacak. Savunmanın göbeğinde Welinton-Vida ikilisi oynayacak. Orta sahada ise Josef, Atiba ve Can Bozdoğan ile sahaya çıkılması planlanıyor.

KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR
SON 6 maçtan yenilgiyle ayrılıp, ligde zirvenin 16 puan gerisine düşen Avrupa'ya ise havlu atan Beşiktaş, bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Siyahbeyazlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılıp, kötü gidişine son vermeyi hedefliyor. Şu ana kadar radikal kararlar almayan yönetim ve teknik heyetin Kasımpaşa maçının sonucuna göre hareket etmesi bekleniyor.

UTKU'NUN AYRILIĞI KISA SÜRECEK!
SİYAH-BEYAZLILARDA sezonu kapatan kaleci Mert Günok'un yokluğundan dolayı kadroya altyapıdan takviye geldi. Emre Bilgin'in ardından 2004 doğumlu Göktuğ Baytekin de A Takım'a dahil edildi. Böylelikle Beşiktaş'ın mevcut üç kalecisi de altyapı çıkışlı oldu. Bu arada Karagümrük'e kiralanan ancak forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Utku Yuvakuran'ın devre arasında geri çağırılacağı öğrenildi.

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Barça istese de Pjanic’i alamaz!
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