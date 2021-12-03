Barça istese de Pjanic’i alamaz!

31 yaşındaki tecrübeli orta sahanın kiralık sözleşmesinde “Geri çağırılabilir” maddesi yok. Bu nedenle Barcelona, siyah-beyazlıları ikna etmek zorunda
Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yaşadığı problemler nedeniyle yaz transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Miralem Pjanic'in son günlerde İspanya'ya döneceği konuşuluyor. Katalanekibinin yeni hocası XaviHernandez'in devre arasındayıldız oyuncuyu geri çağırmayahazırlandığı İspanyolbasınında dillendirilse debunun gerçekleşmesi tamamenBeşiktaş'ın onayına bağlı. Boşnak futbolcunun, kiralık sözleşmesinde "Geri çağırılabilir" maddesi yer almadığı için Barcelona'nın öncelikle siyahbeyazlıları ikna etmesi gerekiyor. Katalan ekibinden henüz bu yönde talep gelmediği belirtilirken, Beşiktaş'ın böyle bir durum yaşanması halinde konuyla ilgili değerlendirmesini ancak devre arasında yapabileceği ifade edildi.
Soru: Pjanic, Beşiktaş'a faydalı oldu mu?Barcelona'dan bir talep gelirse gönderilmeli mi?
ALİ GÜLTİKEN
1 dakika bile beklenmemeli
BÖYLE bir fırsat varsa 1 dakika bile beklenmemeli. Miralem Pjanic, geldiğinden beri takıma sıfır katkı ile devam ediyor. Bir de bitmeyen sakatlık süreçleri var. Bu tür oyuncular, bu sezon Beşiktaş'ıçok yordu. Beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bir de çok yüksek maliyetleri var. Bundan sonrası varlığı ile yokluğu arasında Beşiktaş adına bir fayda görmüyorum. O yüzdenbeklenmeden fırsat varsa kullanılmalıve gönderilmeli.
FATİH DOĞAN
Maliyetini karşılamanın artısı yok
PJANIC başarılı olsa Beşiktaş başarılı olurdu.. Takımın başarısız olduğu bir yerde oyuncunun da tezat bir farkını göremedik. Pjanic, yıldız bir futbolcu ama gerçek değerinin çok gerisinde kaldı. Oynadığı takımlarda genelde 6 numarada, defansın önündeydi. Türkiye'de daha çok temaslı ve faullüfutbol oynandığı için daha sert 6 numaralaraihtiyaç duyuluyor. O işi de Türkiye'de geçen sezon en iyi Josef de Souza yaptığı için belki de Pjanic mevkisel de bir sorun yaşıyor. Bazı maçlarda çift 6'lı oyun tarzı da verimli olamadı. Eğer Barcelona Pjanic'i geri istiyorsa Beşiktaş oyuncuya teşekkür edebilir. Tabii ki karşı tarafın dabir bedel ödememesi kaydıyla. Beşiktaş'ın Avrupa'da hedefi kalmadığına göre Pjanic'in maliyetlerini de üstlenmenin bir artısı olmadığını da söyleyelim.
SÜRPRIZ KARARLAR!
BEŞİKTAŞ'IN önceki gün sol uyluk üst adalesinden ağrıları olduğunu açıkladığı Miralem Pjanic, Kasımpaşa maçının kadrosuna alındı. Boşnak yıldız teknik heyet ilegörüşerek oynamak istediğini belirtti. Takımla birlikte çalışma yapan deneyimli orta sahanın yedek soyunması bekleniyor. Sergen Yalçın'ınsürprizi ise Francisco Montero oldu. Oynamasına engel herhangi bir durum olmayan İspanyol stoper, kadroya dahil edilmedi. Sol bekte RıdvanYılmaz formasına kavuşacak. Savunmanın göbeğinde Welinton-Vida ikilisi oynayacak. Orta sahada ise Josef, Atiba ve Can Bozdoğan ile sahaya çıkılması planlanıyor.
KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR
SON 6 maçtan yenilgiyle ayrılıp, ligde zirvenin 16 puan gerisine düşen Avrupa'ya ise havlu atan Beşiktaş, bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Siyahbeyazlıekip, sahadangalibiyetle ayrılıp, kötügidişine son vermeyi hedefliyor. Şu ana kadar radikal kararlar almayan yönetim ve teknik heyetin Kasımpaşa maçının sonucuna göre hareket etmesi bekleniyor.
UTKU'NUN AYRILIĞI KISA SÜRECEK!
SİYAH-BEYAZLILARDA sezonu kapatan kaleci Mert Günok'un yokluğundan dolayı kadroya altyapıdan takviye geldi. Emre Bilgin'in ardından 2004 doğumlu Göktuğ Baytekin de A Takım'a dahil edildi. Böylelikle Beşiktaş'ın mevcut üç kalecisi de altyapı çıkışlı oldu. Bu arada Karagümrük'e kiralanan ancak forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Utku Yuvakuran'ın devre arasında geri çağırılacağı öğrenildi.