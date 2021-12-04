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Giriş Tarihi: 4.12.2021 13:13 Son Güncelleme: 4.12.2021 13:30

Akdeniz'de zorlu maç! Alanyaspor'un konuğu Sivasspor

Akdeniz’de zorlu maç! Alanyaspor’un konuğu Sivasspor

Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesi veren Alanyaspor'un 24, üst sıralara tırmanmak isteyen Sivasspor'un ise 16 puanı bulunuyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı zorlu müsabaka, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 15. haftanın heyecanı devam ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadelede Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maç Bahçeşehir Okullar Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele öncesinde Alanyaspor'un 24, Sivasspor'un ise 16 puanı bulunuyor.

Alanyaspor'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, hem Alanyaspor'a karşı şanssızlığını kırmak hem de ligde çıkışa geçmek istiyor.

Akdeniz ekibi ise 3 puana ulaşarak üst sıralara tırmanmayı planlıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Eduardo, Efecan, Candeias, Babacar, Diedhiou.

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare.

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Akdeniz'de zorlu maç! Alanyaspor'un konuğu Sivasspor
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