Der Klassikker’den kazanan bir kez daha Bayern Münih! Borussia Dortmund’u deplasmanda devirdiler...

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasın dev bir maça sahne oldu. Der Klassikker'de Borussia Dortmund, Bayern Münih'i konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Bayern Münih 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 9' ve 77'de penaltıdan Robert Lewandowski ile 44'de Kingsley Coman kaydetti.
Bayern Münih, güçlü rakibiyel oynadığı son 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
LEWANDOWSKİ'DEN 21 MAÇTA 27 GOL!
Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, bu sezon çıktığı 21 maçta 27 gol atarak müthiş bir performans ortaya koydu.
Bu sonuçla 34 puana yükselen Bayern Münih liderliğini sürdürdü. 30 puanda kalan Borussia Dortmund ise rakibinin 4 puan gerisinde kalarak 2. sırada yer aldı.