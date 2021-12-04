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Giriş Tarihi: 4.12.2021 22:36 Son Güncelleme: 4.12.2021 22:42

Der Klassikker'den kazanan bir kez daha Bayern Münih! Borussia Dortmund'u deplasmanda devirdiler...

Der Klassikker’den kazanan bir kez daha Bayern Münih! Borussia Dortmund’u deplasmanda devirdiler...

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasın dev bir maça sahne oldu. Der Klassikker'de Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri Lewandowski (2) ve Coman kaydetti.

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasın dev bir maça sahne oldu. Der Klassikker'de Borussia Dortmund, Bayern Münih'i konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Bayern Münih 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 9' ve 77'de penaltıdan Robert Lewandowski ile 44'de Kingsley Coman kaydetti.

Bayern Münih, güçlü rakibiyel oynadığı son 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund'un golerini ise 5'te Julian Brandt ve 48'de Erling Haaland attı.,

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, maçta gördüğü çift sarı kartla kırmızı kart gördü.

LEWANDOWSKİ'DEN 21 MAÇTA 27 GOL!

Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, bu sezon çıktığı 21 maçta 27 gol atarak müthiş bir performans ortaya koydu.

Bu sonuçla 34 puana yükselen Bayern Münih liderliğini sürdürdü. 30 puanda kalan Borussia Dortmund ise rakibinin 4 puan gerisinde kalarak 2. sırada yer aldı.

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Der Klassikker'den kazanan bir kez daha Bayern Münih! Borussia Dortmund'u deplasmanda devirdiler...
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