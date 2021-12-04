Kasımpaşa maçında Sergen Yalçın’ın kararına taraftardan tepkiler yağdı!

Süper Lig'de Beşiktaş'ta kabus devam ediyor. Geçen senenin çifte şampiyonu Beşiktaş, ligde son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçını da kaybeden Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılarda taraftar da sitem etti.