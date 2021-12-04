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Giriş Tarihi: 4.12.2021 09:39 Son Güncelleme: 4.12.2021 09:46

Kasımpaşa maçında Sergen Yalçın'ın kararına taraftardan tepkiler yağdı!

Kasımpaşa maçında Sergen Yalçın’ın kararına taraftardan tepkiler yağdı!

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta sıfır çeken siyah-beyazlı takımda moraller bozuk. İstifa etmek istediğini ifade eden Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşme sonrası takımın başında kalmıştı. Dün oynanan maçta Sergen Yalçın'ın Mehmet Topal değişikliği sonrası taraftar hocanın kararına tepki gösterdi. İşte taraftaların o tepkileri...

Süper Lig'de Beşiktaş'ta kabus devam ediyor. Geçen senenin çifte şampiyonu Beşiktaş, ligde son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçını da kaybeden Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılarda taraftar da sitem etti.

Sergen Yalçın'ın Mehmet Topal değişikliğinin ardından taraftar hocanın kararına sosyal medyadan tepki gösterdi.

YALÇIN'A TOPAL TEPKİSİ

Beşiktaş taraftarı, 77. dakikada Ghezzal'ı oyundan alıp, Mehmet Topal'ı sokan Sergen Yalçın'a büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yapılan yorumların bazıları:

"SERGEN HOCA BIRAKMALI"

-Olmuyorsa, zorlamanın bir anlamı yok. Sergen Hoca maalesef bırakmalı. Ghezzal'ı çıkarıp, Mehmet Topal'ı almanın mantıklı bir açıklaması olamaz.

"10 YAŞINDAKİ ÇOCUK SERGEN HOCANIN YAPTIĞINI YAPMAZ"

-En önemli oyuncun Ghezzal ama sen onu oyundan çıkarıp yerine Mehmet Topal'ı alıyorsan olaydan kafa olarak kopmuşsun demektir. 10 yaşındaki çocuk Sergen hocanın yaptığını yapmaz.

-Bu değişikliğin tek bir anlamı var, Sergen hoca gitmek istiyor.

-Rachid Ghezzal'ı çıkarıp yerine Mehmet Topal'ı sahaya sürmek, Ferrari'den inip Tofaş'a binmek ile aynı şey.



ETKİSİZ ELEMAN

Beşiktaş'ta son vuruşlarda bekleneni veremediği için eleştirilen Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçında da etkisiz kaldı. 88. dakikada yerini Güven Yalçın'a bırakan Belçikalı forvet, 3 şut denemesinde bulunurken sadece birinde isabet sağladı ancak topu ağlarla buluşturamadı.

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Kasımpaşa maçında Sergen Yalçın'ın kararına taraftardan tepkiler yağdı!
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