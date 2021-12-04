Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kupada büyük şölen
Giriş Tarihi: 4.12.2021

Kupada büyük şölen

Kupada büyük şölen

A Spor’dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Devler de artık mücadeleye katılırken F.Bahçe-AFJET Afyonspor, G.Saray-Denizlispor, Beşiktaş-Altay, Trabzonspor-Boluspor eşleşmeleri gerçekleşti. Maçlar 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanacak

ATV ve A Spor ekranlarından naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle Türkiye ile kucaklaşan Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri dün yapılan kura çekimi ile belirlendi. Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in diğer ekibi Altay'la, Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'la, Galatasaray, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor ile, Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti. Toplam 32 takımın mücadele edeceği tur, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Seri başı takımların sahasında oynanacak müsabakalar 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde olacak.

ERDOĞAN: AVRUPA BİLETİ İÇİN ÇOK KRİTİK
Kura sonrası Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan, Altay'ı en zor rakiplerden biri olarak gördüklerini belirterek, "Hak eden kazansın. Diğer takımlara kıyasla zorlu bir takım. Türkiye Kupası çok önemli. Kazanan direkt UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. En iyi şekilde hazırlanacağız" dedi. Fenerbahçe Futbol A Takım İdari Menajeri Emir Hulusi Yolaç ise "Yarıştığımız her kulvarda kupaya talibiz. Afyonspor'u ağırlamaktan mutluluk duyacağız" ifadesini kullandı.

İŞTE EŞLEŞMELER
Kasımpaşa-Kocaelispor
Fatih Karagümrük-Bodrumspor
Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
Sivasspor-MKE Ankaragücü
Konyaspor-Ümraniyespor
Trabzonspor-Boluspor
Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 Spor
Göztepe-Samsunspor
Hatayspor-Menemenspor
Antalyaspor-GZT Giresunspor
Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor
Adana Demirspor-Ankaraspor
Gaziantep Futbol Kulübü-Bursaspor
Galatasaray-Denizlispor
Beşiktaş-Altay

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte tüm gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
Adil Öksüz nasıl sorgulandı? Tutuklanması için sevk eden emekli savcı Cihan Ergün tek tek anlattı
İYİ Parti'de deprem! İstifa eden 14 kişi MHP'ye katıldı
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız
Son dakika: "Made in Turkey" ibaresi kaldırıldı! Her türlü yazışmada "Türkiye" ibaresi kullanılacak
Balıkesirli Sevim Yıldız'ın Başkan Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu: 'Koşturacağım senin için...'
Son dakika: Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Kartal üstünlüğünü koruyamadı...
Ayasofya'nın kedisi Kılıç'tan üzücü haber! Her yerde aranıyor...
CHP’li belediyeden takvim skandalı! Gezi unutulmadı ama 15 Temmuz unutuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kupada büyük şölen
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA