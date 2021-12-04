Kupada büyük şölen

A Spor’dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Devler de artık mücadeleye katılırken F.Bahçe-AFJET Afyonspor, G.Saray-Denizlispor, Beşiktaş-Altay, Trabzonspor-Boluspor eşleşmeleri gerçekleşti. Maçlar 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanacak
ATV ve A Spor ekranlarından naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle Türkiye ile kucaklaşan Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri dün yapılan kura çekimi ile belirlendi. Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in diğer ekibi Altay'la, Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'la, Galatasaray, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor ile, Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti. Toplam 32 takımınmücadele edeceğitur, tek maç eleme usulünegöre yapılacak. Seribaşı takımların sahasındaoynanacak müsabakalar28, 29 ve 30 Aralık tarihlerindeolacak.
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Kura sonrası Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan, Altay'ı en zor rakiplerden biri olarak gördüklerini belirterek, "Hak eden kazansın.Diğer takımlara kıyasla zorlubir takım. Türkiye Kupasıçok önemli. Kazanan direktUEFA Avrupa Ligi'negidiyor. En iyi şekilde hazırlanacağız" dedi. Fenerbahçe Futbol A Takım İdari Menajeri Emir Hulusi Yolaç ise "Yarıştığımız her kulvardakupaya talibiz. Afyonspor'uağırlamaktan mutluluk duyacağız" ifadesini kullandı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Kasımpaşa-Kocaelispor
Fatih Karagümrük-Bodrumspor
Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
Sivasspor-MKE Ankaragücü
Konyaspor-Ümraniyespor
Trabzonspor-Boluspor
Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 Spor
Göztepe-Samsunspor
Hatayspor-Menemenspor
Antalyaspor-GZT Giresunspor
Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor
Adana Demirspor-Ankaraspor
Gaziantep Futbol Kulübü-Bursaspor
Galatasaray-Denizlispor
Beşiktaş-Altay