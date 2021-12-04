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Giriş Tarihi: 4.12.2021 18:45 Son Güncelleme: 4.12.2021 18:49

Premier Lig'de West Ham fırtınası! 5 büyük takımı da devirdi...

AA
Premier Lig’de West Ham fırtınası! 5 büyük takımı da devirdi...

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında lider Chelsea, Londra derbisinde deplasmanda West Ham United'a 3-2 mağlup oldu haftayı puansız kaybetti. West Ham Teknik Direktörü David Moyes, bu sezon Chelsea dışında Liverpool, Tottenham, Manchester United ve Manchester City'yi mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında oynanan derbi maçta West Ham, sahasında lider Chelsea'yi 3-2 mağlup etti. Chelsea, Thiago Silva ve Mason Mount'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. Ev sahibi ekibin tek golü Manuel Lanzini'nin penaltısından geldi. İkinci yarıda Jarrod Bowen ile beraberliği yakalayan West Ham, Arthur Masuaku'nun golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu mağlubiyetin ardından Chelsea 33 puanda kalırken, West Ham puanını 27'ye çıkardı.

David Moyes yönetimindeki West Ham, ligde bu sezon Chelsea, Liverpool ve Tottenham'ı mağlup ederken, Lig Kupası'nda da Manchester United ve Manchester City'yi eledi.

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Premier Lig'de West Ham fırtınası! 5 büyük takımı da devirdi...
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